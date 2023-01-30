اليوم السابع
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مياه الشرب بالقاهرة تنفذ زيارات ومتابعات فنية ميدانية مفاجئة للمشاريع القومية

الإثنين، 30 يناير 2023 10:37 م
مياه الشرب بالقاهرة تنفذ زيارات ومتابعات فنية ميدانية مفاجئة للمشاريع القومية جانب من الزيارة
كتب سيد الخلفاوى

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نفذ قطاع الدعم الفنى بشركة مياه الشرب بالقاهرة، زيارات ميدانية مفاجئة ومعاينات فنية واختبارات قياسية بكافة محطات إنتاج المياه والروافع التابعة للشركة طبقا لخطة عمل محددة، وذلك فى إطار توجيهات المهندس مصطفى الشيمى رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب لشركة مياه الشرب بالقاهرة ، بضرورة استدامة خدمات مياه الشرب على مدار الساعة لتلبية احتياجات عملاء الشركة.

و قدمت الشركة الدعم الفني للمشاريع القومية من خلال تكليف قطاع الدعم الفني متمثلا في الإدارة العامة لتقليل الفاقد و القياسات بأعمال الاختبار و الكشف عن التسرب و أعمال القياسات مع الإستعانة بالتحاليل المعملية لبعض الشكاوى الواردة للشركة من جهات خارجية.

و أكد المهندس مصطفى الشيمى على ضرورة الإلتزام بجميع الإجراءات الإحترازية والوقائية بجميع المواقع ، واصدر تعليماته لجميع القائمين على تنفيذ خطط المراجعة الفنية بضرورة استكمال خطط اعمال المراجعات ، مع ضرورة الإلتزام بمراعاة معايير السلامة والصحة المهنية بكافة المواقع وكذلك تطبيق اعلى معايير الجودة فى مراحل انتاج و توزيع المياه.

تفقد الشركة
تفقد الشركة

 

جانب من تفقد الشركة
جانب من تفقد الشركة

 

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة

 


مياه الشرب

مياه القاهرة

المياه

المشاريع القومية



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