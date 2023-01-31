اليوم السابع
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الثلاثاء، 31 يناير 2023 12:31 م
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اليوم آخر موعد لتسلم أبحاث مؤتمر شباب الباحثين "الدولى الثالث" بجامعة سوهاج

الثلاثاء، 31 يناير 2023 12:11 م
اليوم آخر موعد لتسلم أبحاث مؤتمر شباب الباحثين "الدولى الثالث" بجامعة سوهاج جامعة سوهاج
سوهاج محمود مقبول

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أعلنت جامعة سوهاج أن اليوم الثلاثاء 31 من يناير أخر موعد لتسليم الأبحاث العلمية للمشاركة فى فعاليات المؤتمر العلمى الثامن "الدولى الثالث" لشباب الباحثين صرح الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج.

 
وأشار "عبد الخالق" إلى أن المؤتمر سيتم تنظيمه فى رحاب الجامعة يومى 22 و23 من شهر فبراير القادم بالمركز الدولى للمؤتمرات بمقر الجامعة الجديد، وذلك تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، واللواء طارق الفقى محافظ الإقليم.

 
وأضاف الدكتور حسان النعمانى نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث ورئيس المؤتمر أن المؤتمر يشهد هذا العام اقبالًا من شباب الباحثين من مختلف الجامعات المصرية وجامعات عربية، وافريقية، وأجنبية، من دول ليبيا والسعوديه وفلسطين واليمن والسودان وبريطانيا ونيجيريا، حيث سيناقش المؤتمر مجموعة من المحاور المختلفة فى مجالات العلوم الأساسية والإنسانية والهندسية والطبية، وسيتم خلاله تنظيم ورش عمل ولقاءات مع نخبة من العلماء فى مختلف التخصصات بهدف تبادل المعرفة وتنمية قدرات ومهارات شباب الباحثين.


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