وأضاف فاوتشي - في تصريح لهيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) اليوم الثلاثاء، أنه "على الرغم من أننا في الوقت الحالي أفضل حالا مما كنا عليه قبل عام أو عامين، إلا أنه لا يزال لدينا عددا مرتفعا نسبيا من الإصابات والحالات المحتجزة في المستشفيات بالإضافة إلى الوفيات"، مشيرا إلى أن الوباء لم ينتهي بعد حيث أن الإصابات تتزايد بشكل كبير في الصين بسبب تخليها عن سياسة "صفر كوفيد".

وأشار إلى أن تخفيف بكين المفاجىء للقيود الشهر الماضي قد يكون أمرا مكلفا، معربا عن قلقه من أن الصين ستعاني من عبء كبير جدا من المرض والوفاة.

وأكد فاوتشي أن الحكومات في حاجة إلى أن تكون حريصة على تلقي مواطنيها الجرعات التعزيزية من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، مشيرا إلى أن الطريقة الوحيدة لمواجهة التحدي الدائم للأمراض الجديدة هي الاستعداد الدائم.

