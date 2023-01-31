اليوم السابع
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الثلاثاء، 31 يناير 2023 02:02 م
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المشدد 3 سنوات لعاطل يتاجر فى الحشيش بمركز البلينا بسوهاج

الثلاثاء، 31 يناير 2023 01:30 م
المشدد 3 سنوات لعاطل يتاجر فى الحشيش بمركز البلينا بسوهاج محكمة - أرشيفية
سوهاج - عمرو خلف

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قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة المتهم "م.ا" عاطل، بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، لاتهامه بالاتجار فى الحشيش بدائرة مركز البلينا.

تعود أحداث الواقعة عندما اتهمت النيابة العامة، المتهم بالاتجار فى المخدرات وترويج بضاعته على نطاق واسع للمتعاطين وأصحاب الكيف وراغبى الشراء بدائرة المركز، وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وتم القبض على المتهم وبحوزته عدد من قطع الحشيش وأكياس الشابو كانت معدة للبيع، وبمواجهته اعترف بالواقعة وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات، والتى أصدرت حكمها المتقدم.
 
كانت محكمة جنايات سوهاج، قد قضت بمعاقبة المتهم "خ.م"عامل، بالسجن المؤبد، لاتهامه باستعراض القوة والعنف وإحراز سلاح ناري بدون ترخيص بدائرة مركز المراغة.
 
صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الفتاح الصغير وعضوية المستشارين محمود محمد عبد الحليم وسامر ذو الفقار بأمانة سر محمد فاروق هاشم.
 
تعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة مركز المراغة عندما وجهت النيابة العامة للمتهم تهمة استعراض القوة والعنف مع المجنى عليه "ع.ا" بأن أطلق النار قاصدا بث الرعب فى قلبه وتعريض سلامته للخطر كما قام بإحراز سلاح ناري بندقية آلية وذخيرة بدون ترخيص، وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بالواقعة، وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات، والتى أصدرت حكمها.

 


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