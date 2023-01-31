اليوم السابع
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المشدد 10 سنوات لعاطل بتهمة ترويج الحشيش فى المطرية

الثلاثاء، 31 يناير 2023 12:51 م
المشدد 10 سنوات لعاطل بتهمة ترويج الحشيش فى المطرية محكمة - أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة في العباسية، بالسجن المشدد 10 سنوات لعاطل، بتهمة ترويج مخدر الحشيش بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، متخذا من دائرة قسم المطرية مكانا له لمزاولة تجارته الآثمة.
 
البداية كانت بورود معلومات إلى ضباط مباحث قسم شرطة المطرية، معلومات تفيد باتجار عاطل "مسجل خطر" فى المواد المخدرة، متخذا من دائرة القسم مكانا له لمزاولة نشاطه الإجرامي، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.
 
وبعمل التحريات اللازمة، تأكدت صحة المعلومات الواردة، تم استصدار إذن مسبق من النيابة العامة لضبط المتهم، وعقب تقنين الإجراءات القانونية تم إعداد الأكمنة اللازمة، وتم ضبطه، حيث عثر بحوزته على كمية كبيرة من مخدر المطرية.
 
وبمواجهته اعترف بحيازته للمصبوات بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته الاثمة.
 
تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرر المحضر اللازم، واخطرت النيابة العامة، التى أمرت بإحالته إلى محكمة الجنايات، التى قضت عليه بالسجن المشدد.

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