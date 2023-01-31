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المركز الإعلامى للكنيسة ينشر إنفوجراف حول ذكرى رحيل البابا كيرلس الرابع البطريرك 110

الثلاثاء، 31 يناير 2023 12:51 م
المركز الإعلامى للكنيسة ينشر إنفوجراف حول ذكرى رحيل البابا كيرلس الرابع البطريرك 110 البابا كيرلس الرابع "أبو الإصلاح"
كتب: محمد الأحمدى

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نشرت الصفحة الرسمية للمركز الإعلامى للكنيسة القبطية الأرثوذكسية إنفوجراف عن ذكرى رحيل البابا كيرلس الرابع البطريرك 110 في تاريخ الكنيسة والموافق اليوم 31 يناير و23 طوبة.

وذكر الإنفوجراف الذى نشرته الصفحة الرسمية للمركز الإعلامى للكنيسة أن بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية ولد ببلدة الصوامعة شرق بمركز جرجا في سوهاج حوالى عام 1816.

وترهب البابا كيرلس الرابع بدير الأنبا أنطونيوس ثم رسمه الراجل البابا بطرس الجاولى قسا وعينه رئيسا للدير، ونصب بطريركا في 28 بشنس سنة 1571 ش و1854 م.

ولقب البابا كيرلس بـ "أبو الإصلاح" لعدة أسباب منها أنه اشترى مطبعة لطباعة الكتب الكنسية وأنشا مكتبة لضم الكتب الهامة واهتم بتصحيح الأخطاء في بعض الكتب المسيحية، كما هدم كنيسة البطريركية القديمة وشيد غيرها وأنشا المدرسة القبطية الكبرى بالبطريركية وفتح مدرسة أخرى بحارة السقايين وشدد في تعليم اللغة القبطية فيهما.

ورحل البابا كيرلس الرابع في 23 طوبة سنة 1577 ش و1861 م.

وكان كان قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، تحدث عن البابا كيرلس، خلال احتفال للكلية الإكليريكية بذكرى وفاته، وأكد أنه أمتاز بالحكمة والرصانه الروحانية والمحبة للجميع، وخدم ككاهن لفترات وأرسل إلى أثيوبيا ليحصل بعض المشاكل التى كانت بين مصر وأثيوبيا، لأن أثيوبيا ككنيسة كانت تابعه للكنيسة القبطية وظل هناك حوالى سنة وأتم المهمة التى أرسل لها ونجح فى هذه المهمة ثم عاد إلى خدمته، ورحل البابا بطرس الجولى البطريرك الـ 109 وتشاوروا من سيصير البابا 110 وانقسم الأقباط إلى فريقين مؤيد للأب داود الأنطونى وفريق غير متحمس له، ولحل المشكلة رسم مطران عام وأصبح هو المتقدم بين أخوته المطارنة والأساقفة، وبدء الخدمة بكل اجتهاد وأمانة وأخلاص وبعد شهور تمموا رسامته كأب بطريرك للكنيسة القبطية الأرثوذكسية وصار هو البابا 110 باسم البابا كيرلس الرابع.

 

إنفوجراف
إنفوجراف
 
 
مولد البابا كيرلس الرابع
مولد البابا كيرلس الرابع
 
رهبنة البابا كيرلس الرابع
رهبنة البابا كيرلس الرابع
 
البابا كيرلس أبو الإصلاح
البابا كيرلس أبو الإصلاح
 
 
هدم كنيسة البطريركية
هدم كنيسة البطريركية
 
وفاة البابا كيرلس
وفاة البابا كيرلس

 


الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

البابا كيرلس الرابع



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