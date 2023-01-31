الكشف على 812 حالة بالقنطرة غرب في قافلة طبية مجانية ضمن "حياة كريمة"

كتب - السيد فلاح

نظمت مديرية الصحة والسكان بالإسماعيلية قافلة طبية مجانية بالوحدة الصحية بالمنشية، والتي استهدفت أهالي مركز ومدينة القنطرة غرب وذلك على مدار يومى 30 و31 يناير 2023، حيث استقبلت القافلة 812 حالة ضمن خطة القوافل العلاجية التي تنظمها وزارة الصحة والسكان في جميع التخصصات بالقرى والنجوع الأكثر احتياجًا لتحسين مستوى الخدمات الطبية، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وقال الدكتور علي حطب، وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، إن القافلة تضمنت 6 تخصصات طبية حيث شملت عيادات الأطفال والباطنة والمسالك البولية والنساء وتنظيم أسرة والجراحة والجلدية والأسنان وعيادة الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر ومعمل للدم وصيدلية تضم 80 صنف دوائي بالإضافة إلى التثقيف الصحي والتوعية بأهمية تلقي لقاح كورونا والتسجيل الفوري بالإضافة إلى التوعية بأهمية التسجيل بمنظومة التأمين الصحي الشامل.

وأوضحت دكتورة بثينة بركات، مديرة القوافل بمديرية الصحة أن هذه القوافل لا تقتصر على تقديم خدمات الكشف والعلاج والإحالة المجانية فحسب، بل تشمل أيضًا عقد ندوات توعية للمواطنين؛ بهدف التوعية بخطورة الأمراض وضرورة الاهتمام بالنظافة العامة.

مؤكدة أنه تم استقبال 281 مواطن بعيادة الباطنة و57 مواطن بالجراحة و32 سيدة بعيادة النساء أما عيادة تنظيم الأسرة استقبلت 32 سيدة بالإضافة إلى استقبال عدد 211 حالة بعيادة الأطفال، وفي عيادة المسالك تم استقبال 70 حالة بالإضافة إلى استقبال 44 حالة بعيادة الجلدية كما استقبلت عيادة الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر 49 حالة أما عيادة الأسنان استقبلت 28 حالة و 8 حالات بوحدة الأشعة.