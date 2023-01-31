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القبض على صاحب منزل بتهمة قتل سائق فى المعصرة

الثلاثاء، 31 يناير 2023 12:44 م
القبض على صاحب منزل بتهمة قتل سائق فى المعصرة متهم - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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تمكن رجال المباحث بالقاهرة، من القبض على صاحب منزل بعد التعدى بسلاح أبيض على سائق وتسبب في وفاته بمنطقة المعصرة بسبب خلافات مالية بينهما على دفع قيمة الإيجار والمياه وتم نقل المتوفى إلى المشرحة.

تلقت غرفة عمليتات النجدة، بلاغا من الأهالى بنشوب مشاجرة بين شخصين ونتج عنها متوفى بمنطقة المعصرة وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان وتبين مصرع سائق على يد صاحب منزل بسبب خلافات مالية على دفع قيمة الإيجار والمياه وتم القبض عليه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم.


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