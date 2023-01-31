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الغرفة التجارية: 5.5 مليون بالجيزة يصرفون المقررات التموينية غداً من 2500 منفذ

الثلاثاء، 31 يناير 2023 01:01 م
الغرفة التجارية: 5.5 مليون بالجيزة يصرفون المقررات التموينية غداً من 2500 منفذ عادل ناصر
كتب إسلام سعيد

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أعلن عادل ناصر نائب رئيس الاتحاد العام ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة أن وزارة التموين ستبدأ من الغد الأربعاء صرف المقررات التموينية  للمواطنيين من منافذ بدالى التموين ومنافذ جمعيتى والمجمعات الاستهلاكية مع التأكيد على ثبات اسعار السلع التموينية لشهر فبراير بالإضافة إلي صرف الحزمة السادسة من الدعم الاستثنائي للفئات الأولي بالرعاية
 
وأشاررئيس تجارية الجيزة الى أنه تم ضخ السلع التموينية لعدد 2500 بدال تموينى  ومنافذ جمعيتى بالجيزة لصرف سلع 1.8 مليون بطاقة مقيد عليها 5.5 مليون مواطن يقومون بصرف سلع تموينية شهريًا مؤكدا توافر مخزون استراتيجي من السلع التموينية والسلع الأساسية.
 
وأكد على متابعة وزارة التموين ومديرية تموين الجيزة لعمليات الصرف لضمان وصول الدعم لمستحقية ومتابعة توافر السلع المقرر صرفها والتزام المنافذ بالاسعار المحدده
 
وشدد ناصر على التعاون المتبادل بين وزارة التموين والغرف التجارية فى توفير السلع الاساسية والدواجن واللحوم والاسماك باسعار مخفضة من خلال المعارض المختلفة ومشيدا بالحملات التى تقوم بها مديرية التموين ومباحث التموين بالجيزة لضبط الاسواق والقضاء على محتكرى السلع الأساسية.

غرفة الجيزة

الجيزة التجارية

غرفة الجيزة التجارية

اخبار الاقتصاد

صرف التموين



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