الغرفة التجارية: 5.5 مليون بالجيزة يصرفون المقررات التموينية غداً من 2500 منفذ

كتب إسلام سعيد

أعلن عادل ناصر نائب رئيس الاتحاد العام ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة أن وزارة التموين ستبدأ من الغد الأربعاء صرف المقررات التموينية للمواطنيين من منافذ بدالى التموين ومنافذ جمعيتى والمجمعات الاستهلاكية مع التأكيد على ثبات اسعار السلع التموينية لشهر فبراير بالإضافة إلي صرف الحزمة السادسة من الدعم الاستثنائي للفئات الأولي بالرعاية

وأشاررئيس تجارية الجيزة الى أنه تم ضخ السلع التموينية لعدد 2500 بدال تموينى ومنافذ جمعيتى بالجيزة لصرف سلع 1.8 مليون بطاقة مقيد عليها 5.5 مليون مواطن يقومون بصرف سلع تموينية شهريًا مؤكدا توافر مخزون استراتيجي من السلع التموينية والسلع الأساسية.

وأكد على متابعة وزارة التموين ومديرية تموين الجيزة لعمليات الصرف لضمان وصول الدعم لمستحقية ومتابعة توافر السلع المقرر صرفها والتزام المنافذ بالاسعار المحدده

وشدد ناصر على التعاون المتبادل بين وزارة التموين والغرف التجارية فى توفير السلع الاساسية والدواجن واللحوم والاسماك باسعار مخفضة من خلال المعارض المختلفة ومشيدا بالحملات التى تقوم بها مديرية التموين ومباحث التموين بالجيزة لضبط الاسواق والقضاء على محتكرى السلع الأساسية.