اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 17 يناير 2023 05:04 م
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

تجارية الجيزة: توافر كرتونة بها زيت وسكر ومكرونة وأرز بـ50 جنيها بمعرض أهلا رمضان

الثلاثاء، 17 يناير 2023 03:56 م
تجارية الجيزة: توافر كرتونة بها زيت وسكر ومكرونة وأرز بـ50 جنيها بمعرض أهلا رمضان معرض أهلا رمضان
كتب إسلام سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلن النائب عادل ناصر رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، مشاركة جهاز مشروعات الخدمة الوطنية عبر جناح خاص في معرض أهلا رمضان ويشمل كافة المنتجات الغذائية بالإضافة إلى تواجد شركة وسلاسل أمان بوزارة الداخلية والتى قدمت عروضا للمواطن وصلت نسبة الخصم بها 60% وذلك عبر كراتين مخصصة باسم تحيا مصر تشمل لتر زيت وكيلو أرز وكيلو سكر وكيلو مكرونة وعلبة تونه بمبلغ 50 جنيا.
 
وتقيم غرفة الجيزة معرض أهلا رمضان بفيصل على مساحة 2000 متر وقدمت العارضين الأماكن المناسبة لهم وكل الخدمات اللازمة مجانا مقابل تخفيض أسعار السلع خدمة للمواطنيين ومساهمة من الغرفة فى تخفيف أعباء الحياة
 
ووجه رئيس الغرفة الشكر إلي الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء على افتتاح معرض أهلا رمضان الرئيسى بمحافظة الجيزة بمرافقة وزراء  التموين والصناعة والزراعة والتنمية المحلية والسيد محافظ الجيزة وذلك فى إطار الدعم المستمر من الدكتور مصطفى مدبولى للغرف التجارية لممارسة دورها الاجتماعى فى التواصل مع المواطن بكافة المحافظات عبر المعارض السلعية التى تساهم فى توفير السلع بأسعار مناسبة للتخفيف عن المواطنيين 
 
كما أكد على التنسيق والتعاون مع اللواء احمد راشد محافظ الجيزة فى إقامة معرض أهلا رمضان  حيث قامت المحافظة وأجهزتها التنفيذية بتوفير كافة الاحتياجات اللوجيتسية للمعرض من أرض وكهرباء ومياه مع تلبية كل مطالب العارضيين وإدارة المعرض بالإضافة إلى توفير الاماكن اللازمة لإقامة المعارض الأخرى بمدن وأحياء الجيزة 
 
وأشار رئيس تجارية الجيزة إلى دعم المهندس احمد سمير وزيرالتجارة والصناعة فى تذليل كل العقبات الإدارية والمالية التى تستلزم الانفاق على إنشاء المعارض وتشجيعه للغرف التجارية على تخصيص الموازنات اللازمة لإقامة المعارض وتسهيل الإجراءات اللازمة، مشيداً بالدعم الكامل من  الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية وتكليفه الشركة القابضة للصناعات الغذائية بالمشاركة الكثيفة فى معرض أهلا رمضان الرئيسى بالجيزة وباقى المعارض بالمحافظة حيث شاركت القابضة للصناعات الغذائية بعدد 11 شركة من شركاتها بالمعرض ما بين شركات الجملة والسكر والمطاحن والأسماك واللحوم والزيوت والعصائر وذلك برعاية مباشره من قيادات الشركة اللواء احمد حسانين رئيس مجلس الإدارة واللواء مجدى الشاطر نائب رئيس مجلس الإدارة .

الغرف التجارية

غرفة الجيزة التجارية

معارض أهلا رمضان

اهلا رمضان



الموضوعات المتعلقة

وزير التموين يفتتح مجمع الخدمات النموذجي بالغرفة التجارية بالقاهرة.. يتيح الحصول على خدمات التوقيع الإلكتروني وشهادة المنشأ للمصدرين.. و"تنمية التجارة الداخلية": زيادة عدد المعاملات لـ 3.4 مليون معاملة

الإثنين، 16 يناير 2023 12:30 م

وزير التموين يفتتح مكتب السجل التجاري النموذجي داخل مقر الغرفة التجارية بالقاهرة

الإثنين، 16 يناير 2023 10:35 ص

الغرف التجارية: معارض "أهلا رمضان" رسالة للشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص

الإثنين، 16 يناير 2023 12:13 ص

اتحاد الغرف التجارية: إقبال شديد من المواطنين على شراء السلع من معرض "أهلا رمضان" بالجيزة

الأحد، 15 يناير 2023 10:55 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة