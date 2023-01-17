تجارية الجيزة: توافر كرتونة بها زيت وسكر ومكرونة وأرز بـ50 جنيها بمعرض أهلا رمضان

كتب إسلام سعيد

أعلن النائب عادل ناصر رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، مشاركة جهاز مشروعات الخدمة الوطنية عبر جناح خاص في معرض أهلا رمضان ويشمل كافة المنتجات الغذائية بالإضافة إلى تواجد شركة وسلاسل أمان بوزارة الداخلية والتى قدمت عروضا للمواطن وصلت نسبة الخصم بها 60% وذلك عبر كراتين مخصصة باسم تحيا مصر تشمل لتر زيت وكيلو أرز وكيلو سكر وكيلو مكرونة وعلبة تونه بمبلغ 50 جنيا.

وتقيم غرفة الجيزة معرض أهلا رمضان بفيصل على مساحة 2000 متر وقدمت العارضين الأماكن المناسبة لهم وكل الخدمات اللازمة مجانا مقابل تخفيض أسعار السلع خدمة للمواطنيين ومساهمة من الغرفة فى تخفيف أعباء الحياة

ووجه رئيس الغرفة الشكر إلي الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء على افتتاح معرض أهلا رمضان الرئيسى بمحافظة الجيزة بمرافقة وزراء التموين والصناعة والزراعة والتنمية المحلية والسيد محافظ الجيزة وذلك فى إطار الدعم المستمر من الدكتور مصطفى مدبولى للغرف التجارية لممارسة دورها الاجتماعى فى التواصل مع المواطن بكافة المحافظات عبر المعارض السلعية التى تساهم فى توفير السلع بأسعار مناسبة للتخفيف عن المواطنيين

كما أكد على التنسيق والتعاون مع اللواء احمد راشد محافظ الجيزة فى إقامة معرض أهلا رمضان حيث قامت المحافظة وأجهزتها التنفيذية بتوفير كافة الاحتياجات اللوجيتسية للمعرض من أرض وكهرباء ومياه مع تلبية كل مطالب العارضيين وإدارة المعرض بالإضافة إلى توفير الاماكن اللازمة لإقامة المعارض الأخرى بمدن وأحياء الجيزة

وأشار رئيس تجارية الجيزة إلى دعم المهندس احمد سمير وزيرالتجارة والصناعة فى تذليل كل العقبات الإدارية والمالية التى تستلزم الانفاق على إنشاء المعارض وتشجيعه للغرف التجارية على تخصيص الموازنات اللازمة لإقامة المعارض وتسهيل الإجراءات اللازمة، مشيداً بالدعم الكامل من الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية وتكليفه الشركة القابضة للصناعات الغذائية بالمشاركة الكثيفة فى معرض أهلا رمضان الرئيسى بالجيزة وباقى المعارض بالمحافظة حيث شاركت القابضة للصناعات الغذائية بعدد 11 شركة من شركاتها بالمعرض ما بين شركات الجملة والسكر والمطاحن والأسماك واللحوم والزيوت والعصائر وذلك برعاية مباشره من قيادات الشركة اللواء احمد حسانين رئيس مجلس الإدارة واللواء مجدى الشاطر نائب رئيس مجلس الإدارة .