السياح يستمتعون بطقس شتوى دافئ فى الأقصر وزيارة المعابد والمقابر الفرعونية

الأقصر – أحمد مرعى

تشهد محافظة الأقصر بالموسم السياحى الشتوى الحالى، حالة من الإقبال السياحى المميز من السائحين من حول العالم، حيث يستمر الموسم الشتوى حتى شهر أبريل المقبل، وسط تحسن حالة الطقس ودرجات الحرارة المناسبة فى فصل الشتاء للتجول بين المعابد الأثرية والمقابر الفرعونية فى شرق وغرب الأقصر.

وفي هذا الصدد يقول صلاح الماسخ مدير بمعابد الكرنك، أنه يشهد الموسم الشتوى حالة من الإقبال السياحى المميز، حيث يزور السياح المعابد الفرعونية بالكرنك ومعبد الأقصر ومعابد حتشبسوت والرمسيوم ومقابر وادى الملوك والملكات بالبر الغربي، موضحاً أنه لا يدخل سائح مدينة الأقصر إلا ويزور معبد الكرنك الذى يعد أحد أكبر دور العبادة فى العالم بمساحة تفوق 247 فدانا للمجموعة الأثرية داخل المعبد الذي بني منذ أكثر من 2000 عام مضت، حيث إنه أعظم دور عبادة فرعونية ودينية فى العالم بأكمله، والذي كان اسمها بالمصرية القديمة "آمون رع سيجم نحت"، بمعنى "الإله آمون مستجيب الدعاء وقابل الصلوات".

فيما صرح محمد عثمان رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية بالأقصر، أن الموسم السياحى الحالى بتلك الزيارات المميز سيتخطى فى نهايته أرقام زيارات السياح في مصر ومعدلات عام 2019، موضحاً أنه من المتوقع بنهاية العام الجارى أن يصل أعداد السائحين حول مصر لأكثر من 14 مليون سائح من كافة أرجاء العالم، حيث أنه بعد أزمة الطاقة في أوروبا تم إطلاق مبادرة بعنوان (follow the sun) من جانب وزارة السياحة لجذب الأسر الأوروبية للإقامة في الأقصر، وحالياً هناك 175 أسرة أوروبية يسكنون بمنازل وليس فنادق في الأقصر، وهناك مؤشرات إلى أن العدد سيزداد إلى 560 أسرة، مشدداً على أن الفترة المقبلة ستشهد مزيداً من الفعاليات الثقافية والمؤتمرات، مثل خمسة عروض مقدمة لإقامة عروض أزياء في معابد الأقصر قريباً.



السياح خلال زيارتهم لوادى الملوك بالأقصر



جانب من الاقبال السياحى بالكرنك