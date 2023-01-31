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الرئيس السيسي يوفد رئيس المخابرات العامة لنقل رسالة دعم للرئيس الفلسطينى

الثلاثاء، 31 يناير 2023 06:30 م
الرئيس السيسي يوفد رئيس المخابرات العامة لنقل رسالة دعم للرئيس الفلسطينى مصر وفلسطين
كتب - أحمد جمعة

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أوفد رئيس الجمهورية، اليوم الثلاثاء، رئيس المخابرات العامة إلى رام الله لنقل رسالة للرئيس الفلسطينى محمود عباس تؤكد دعم ومساندة مصر للقضية الفلسطينية، بما يحقق الأمن والاستقرار بكل المناطق الفلسطينية.

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