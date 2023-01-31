الرئيس السيسي يوفد رئيس المخابرات العامة لنقل رسالة دعم للرئيس الفلسطينى

كتب - أحمد جمعة

أوفد رئيس الجمهورية، اليوم الثلاثاء، رئيس المخابرات العامة إلى رام الله لنقل رسالة للرئيس الفلسطينى محمود عباس تؤكد دعم ومساندة مصر للقضية الفلسطينية، بما يحقق الأمن والاستقرار بكل المناطق الفلسطينية.