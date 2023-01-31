الرئيس السيسي يوفد رئيس المخابرات العامة لنقل رسالة دعم للرئيس الفلسطينى

أوفد رئيس الجمهورية، اليوم الثلاثاء، رئيس المخابرات العامة إلى رام الله لنقل رسالة للرئيس الفلسطينى محمود عباس تؤكد دعم ومساندة مصر للقضية الفلسطينية، بما يحقق الأمن والاستقرار بكل المناطق الفلسطينية.
الرئيس السيسي يوفد رئيس المخابرات العامة لنقل رسالة دعم للرئيس الفلسطينىالثلاثاء، 31 يناير 2023 06:30 م
مصر وفلسطين
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