اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 01 فبراير 2023 12:00 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

الرئيس الأمريكي يبحث مع نظيره الأوكراني الأسلحة المطلوبة لمواجهة روسيا

الثلاثاء، 31 يناير 2023 11:00 م
الرئيس الأمريكي يبحث مع نظيره الأوكراني الأسلحة المطلوبة لمواجهة روسيا الرئيس الأمريكي بايدن
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، الثلاثاء، إنه سيبحث مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مسألة الأسلحة المطلوبة من الجانب الأوكراني. وجاءت تصريحات بايدن بعد يوم من إعلان رفضه تزويد أوكرانيا بمقاتلات إف-16.

وأضاف للصحفيين في البيت الأبيض: "سنتحدث" بهذا الشأن، بعدما رد بـ"لا"، الاثنين، عن سؤال بشأن إرسال مقاتلات "F-16" إلى كييف.

و بعد أسبوع من حصول أوكرانيا على تعهدات من حلفائها الغربيين بتزويدها دبابات ثقيلة غربية الصنع، لإحداث "توازن" في الحرب الدائرة مع روسيا، تضع كييف الآن الطائرات المقاتلة الغربية "نصب أعينها"، وسط ردود فعل إيجابية.

 

 


الرئيس الأمريكي

روسيا

امريكا

الحرب الروسية الاوكرانية

اوكرانيا



الموضوعات المتعلقة

الاقتصاد سلاح بايدن لخوض انتخابات 2024.. ذا هيل: الرئيس الأمريكى يسعى للاعتماد على "الرسائل الاقتصادية" فى إطلاقه حملة إعادة ترشحه خلال الأسابيع المقبلة..زيادة الوظائف ورفع الأجور وتباطؤ التضخم أبرز أدواته

الثلاثاء، 31 يناير 2023 01:00 ص

الرئيس الأمريكى: لن نقدم مقاتلات "إف – 16" لأوكرانيا

الإثنين، 30 يناير 2023 11:34 م

هل خطط النازيون لاغتيال قادة الحلفاء فى طهران؟.."المؤامرة النازية" كتاب يسرد خطة ألمانية لاغتيال ستالين وروزفلت وتشرشل بضربة واحدة والسوفيت يكشفون المخطط..الرئيس الأمريكى اختبأ فى سيارة قديمة هربا من قناصة هتلر

الإثنين، 30 يناير 2023 05:00 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة