الرئيس الأمريكي يبحث مع نظيره الأوكراني الأسلحة المطلوبة لمواجهة روسيا

وكالات

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، الثلاثاء، إنه سيبحث مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مسألة الأسلحة المطلوبة من الجانب الأوكراني. وجاءت تصريحات بايدن بعد يوم من إعلان رفضه تزويد أوكرانيا بمقاتلات إف-16.

وأضاف للصحفيين في البيت الأبيض: "سنتحدث" بهذا الشأن، بعدما رد بـ"لا"، الاثنين، عن سؤال بشأن إرسال مقاتلات "F-16" إلى كييف.

و بعد أسبوع من حصول أوكرانيا على تعهدات من حلفائها الغربيين بتزويدها دبابات ثقيلة غربية الصنع، لإحداث "توازن" في الحرب الدائرة مع روسيا، تضع كييف الآن الطائرات المقاتلة الغربية "نصب أعينها"، وسط ردود فعل إيجابية.