الدفع بـ 1300 طاقم فنى لمواجهة الطقس السيئ والأمطار بالبحيرة.. صور

البحيرة - ناصر جودة

شهدت محافظة البحيرة حالة من الطقس السئ وسقوط الامطار الغزيرة على معظم مراكز المحافظة خاصة المناطق الساحلية .

وانتشرت كافة الأجهزة الفنية بمعداتها واطقمها الفنية منذ الصباح الباكر لرفع مياه الأمطار من الشوارع والميادين وتيسير الحركة المرورية.

ووجهت الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة القيادات التنفيذية بإستمرار رفع درجة الإستعداد لمواجهة عدم إستقرار الأحوال الجوية وسقوط الأمطار بغزارة على مناطق المحافظة المختلفة وإتخاذ كافة التدابير اللازمة للحد منها.

وأضافت انه تم إنتشار كافة المعدات والأطقم والأجهزة وفقا لخطة العمل المسبقة كما تم التنبيه على إستمرار الجاهزية والإستنفار التام والتعامل الفوري للحد من الآثار الناجمة عن سقوط الامطار .

واوضحت نائب محافظ البحيرة انه تم الدفع باكثر من1300 طاقم فنى ومعدة لرفع تراكمات مياه الامطار من الشوارع والميادين، مشيرة الى الالتزام بإنعقاد غرف العمليات بالمراكز والمديريات على مدار الساعة لتلقي كافة البلاغات المتابعة المستمرة والدورية لتطهير صفایات وخطوط صرف مياة الأمطار بالشوارع والطرق وأسفل وأعلى الكباري والأنفاق، وكذلك مراجعة كافة الإستعدادات والتمركزات للتعامل مع الأمطار ومراجعة محطات الصرف الصحي والزراعي ومناسيب الترع والمصارف.

كما وجهت نائب محافظة البحيرة بمراجعة المعديات والمراكب النيلية العاملة كل في نطاقه ووقف المخالف منها وإتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة مع التأكيد على وقفها حال قيام الرياح والأمطار وكذلك ستمرار مراجعة كافة الأعمدة والأسلاك والمحولات الكهربائية وسرعة إتخاذ اللازم بإجراء الصيانة على الفور حفاظاً على الأرواح والممتلكات.