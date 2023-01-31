وأكد الوزير - خلال لقائه عددا من السفراء والدبلوماسيين الأوروبيين المعتمدين لدى اليمن، اليوم الثلاثاء، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية - أن هذه الخطوة من شأنها تعزيز الحضور الدبلوماسي وتشجيع البعثات الدبلوماسية على استئناف مهامها من العاصمة المؤقتة عدن.

من جانبهم، أعرب السفراء عن دعمهم لهذه الخطوة وتعاونهم الكامل مع وزارة الخارجية اليمنية .

