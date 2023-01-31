اليوم السابع
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الثلاثاء، 31 يناير 2023 07:14 ص
أكرم القصاص
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الحرس الوطنى الأمريكى يستعد لمواجهة محتملة مع روسيا والصين

الثلاثاء، 31 يناير 2023 07:00 ص
الحرس الوطنى الأمريكى يستعد لمواجهة محتملة مع روسيا والصين قوات الحرس الوطنى الأمريكى
وكالات

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أفادت صحيفة Military Times بأن الحرس الوطني الأمريكي يستعد لمواجهات محتملة مع روسيا والصين في القطب الشمالي، أو صدام عسكري بين موسكو وبكين من جهة، وواشنطن وحلفائها في "الناتو" من جهة.

وكتبت الصحيفة: "الحرس الوطني يستعد لصراعات محتملة في القطب الشمالي مع روسيا والصين. ويعمل حلفاء "الناتو" مثل النرويج أيضا في القطب الشمالي، وستكون الولايات المتحدة ملزمة بدعمها في حالة حدوث مواجهة".

وأشارت إلى أن عناصر من الحرس الوطني أجروا في يناير الماضي مناورات "الضربة الشمالية" العسكرية، والتي جرت في شمال ولاية ميشيغان الأمريكية لاختبار المهارات في الأجواء الباردة.

وأضافت الصحيفة: "كان التركيز الرئيسي في التدريبات على المدفعية الميدانية، وعمل أعضاء من مجموعة القوات الخاصة العشرين جنبا إلى جنب مع مراقبي الحرائق وفصيلة هندسية ساعدت في بناء مواقع دعم النيران المؤقتة وصيانة الطرق".

وذكرت أن القوات الخاصة للاتفيا شاركت أيضا في التدريبات.


مناورة الضربه الشماليه

الحرس الوطنى الامريكى

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