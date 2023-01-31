اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 31 يناير 2023 09:10 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

الجيزة: رفع 300 حالة إشغال فى حملة مكبرة بالطالبية

الثلاثاء، 31 يناير 2023 07:51 م
الجيزة: رفع 300 حالة إشغال فى حملة مكبرة بالطالبية حملة إزالة الاشغالات
كتبت - مرام محمد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
شنت محافظة الجيزة من خلال حي الطالبية، اليوم الثلاثاء، حملة مكبرة لإزالة إشغالات وتعديات المحال والمقاهي والباعة الجائلين، وذلك بناءً على تعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بتكثيف حملات رفع الإشغالات وإزالة التعديات وتحقيق الانضباط.
 
وأسفرت الحملة عن رفع 300 حالة إشغال للمحال والمنشآت التجارية والمقاهي بشوارع الثلاثيني الجديد والعمده وترسا والشيخ ونظمي وحسن محمد وضياء وزهني و المحولات.
 
ومن جانبه، كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بمواصلة جهود إزالة التعديات ورفع الإشغالات من الطريق العام وعدم السماح للمنشآت التجارية والمحال والمطاعم باستغلال أرصفة المشاة ومسار الطريق فى وضع الإشغالات، وذلك لتوفير حرم آمن لسير المواطنين وضمان عدم إعاقة الحركة المرورية.
 
وشدد محافظ الجيزة، على المرور الدورى على المواقع التى تمت إزالة التعديات منها لضمان عدم تكرار المخالفة مجدداً والتعامل الفورى حيال أى مخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتكثيف حملات رفع الإشغالات بصفة دورية للتصدى للمخالفات، وعدم التهاون حيال المخالفين مع اتخاذ الإجراءات القانونية.
 
وكانت محافظة الجيزة قد شنت خلال مدينة أبو النمرس، حملة إشغالات مكبرة على المخازن والمنشآت المخالفة بالمريوطية، أسفرت عن ضبط 450 حالة إشغال وغلق وتشميع منشأة ومخزن أخشاب لعدم توافر اشتراطات الحماية المدنية بشبرامنت مع رفع جميع التعديات ومصادرتها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.
 
IMG_5369
 

 

IMG_5362
 

 

IMG_5370
 

 

IMG_5371
IMG_5371

IMG_5368
 

 

IMG_5364
 

 

IMG_5367
 

 

 
 

حملة اشغالات

اشغالات

تعديات

الجيزة

الطالبية



الموضوعات المتعلقة

تعرف على موعد إعلان نتيجة أولى وتانية ثانوى 2023 فى محافظة الجيزة

الثلاثاء، 31 يناير 2023 10:01 ص

محافظ الجيزة يكرم عددا من طلاب الصف السادس الابتدائى المتفوقين.. فيديو

الإثنين، 30 يناير 2023 12:25 م

محافظة الجيزة: قطع المياه 12 ساعة عن بولاق والعمرانية اليوم

الإثنين، 30 يناير 2023 10:05 ص

محافظ الجيزة يتفقد الأعمال الإنشائية لمواقف السرفيس الجديدة بالمريوطية فيصل

السبت، 28 يناير 2023 06:00 م

هل يتطلب تشطيب العقار ترخيصا من الحى؟ محافظة الجيزة تجيب

السبت، 28 يناير 2023 05:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة