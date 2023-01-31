اليوم السابع
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الجريدة الرسمية تنشر قرار وقف تحصيل مقابل إشغال المسطح المائى بالمخطاف الخارجى بميناء الإسكندرية

الثلاثاء، 31 يناير 2023 11:26 ص
الجريدة الرسمية تنشر قرار وقف تحصيل مقابل إشغال المسطح المائى بالمخطاف الخارجى بميناء الإسكندرية ميناء الإسكندرية
كتب سيد الخلفاوى

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نشرت الجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم الثلاثاء، قرار هيئة ميناء الأسكندرية برئاسة اللواء نهاد شاهين، بوقف العمل بالقرار رقم 2699 لسنة 2019 بشأن تحصيل مقابل إشغال المسطح المائي بمنطقة المخطاف الخارجي ، وذلك لمدة ستة أشهر، وذلك اعتبارا من 2022 /11/23. 
 
وأكدت هيئة ميناء الإسكندرية، أن القرار صدر بعد الاطلاع على قانون الهيئات العامة رقم 61 لسنة 1963 ؛وعلى القانون رقم 6 لسنة 1967 بإنشاء هيئة عامة لميناء الإسكندرية ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 3293 لسنة 1966 باختصاصات ومسئوليات الهيئة العامة لميناء الإسكندرية. 
 
كما تم الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية رقم 57 لسنة 2002 بتنظيم وزارة النقل ؛ وعلى قرار الهيئة العامة لميناء الإسكندرية رقم 2699 لـسنة 2019 بشأن تحصيل مقابل إشغال المسطح المائي بمنطقة المخطاف الخارجي ؛ وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية بجلسته الخامسة المعقودة، بتاريخ 2022 /11/23 بالم وافقة على إصدار قرار بوقف العمل بـالقرار رقـم 2699 لسنة 2019 بشأن تحصيل مقابل إشغال المسطح المائي بمنطقة المخطاف الخارجي لمدة ستة أشهر اعتبارا من تاريخ موافقة مجلس الإدارة ، والمعتمد من الفريق وزير النقل. 
وجاءت الكادة الثانية من القرار "على إدارات الهيئة المعنية تنفيذ هذا القرار كلٌ فيما يخصه".
 

ميناء الإسكندرية

الاسكندرية

اشغال الرصيف

رسوم الافراج الجمركي



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