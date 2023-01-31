الثقافى الروسى بالإسكندرية ينظم محاضرة "مصر فى الحرب العالمية الثانية"

الإسكندرية أسماء على بدر

نظم المركز الثقافى الروسى بالإسكندرية محاضرة بعنوان "مصر فى الحرب العالمية الثانية ودورها فى النصر الشامل"، وحاضر فيها الدكتور محمد عبد الله أستاذ بجامعة الإسكندرية.

وقال بيان المركز الثقافى الروسى بالإسكندرية اليوم أنه تم تخصيص جزء كبير من المحاضرة للحديث عن معركة العلمين الثانية باعتبارها معركة رئيسية فى مسرح الحرب العالمية الثانية بمنطقة شمال أفريقيا وفى هذه المعركة انتصرت القوات البريطانية بقيادة الجنرال برنارد مونتجومرى على مجموعة شمال إفريقيا الإيطالية-الألمانية بقيادة المارشال إروين روميل فى القترة من أكتوبر-نوفمبر من عام 1942م وكنتيجة للهزيمة بدأت قوات المحور إنسحابها من القارة.

وأعقب المحاضرة اجتماع الدائرة المستديرة، الذى أداره مدير البيت الروسى بالإسكندرية بافيل كيديسيوك.

وقال مدير البيت الروسى فى كلمته الافتتاحية "لقد شارك مواطنون من روسيا ضمن قوات الحلفاء فى معركة العلمين، ودُفِن الكثير منهم فى المقابر التذكارية جنبًا إلى جنب للمصريين الذين شاركوا أيضًا فى هذه المعركة العظيمة والتى دارت على الأراضى المصرية"، وأسفر اجتماع الدائرة المستديرة عن مناقشة الخبراء للمسائل التى يجب إدراجها فى "إملاء النصر" مع الأخذ فى الاعتبار خصوصيات المنطقة الإفريقية.