البيت الروسى بالإسكندرية يحتفل بختام أنشطة عام 2022

الإسكندرية أسماء على بدر

احتفل المركز الثقافى الروسى بالإسكندرية؛ الثلاثاء، بختام الأنشطة الثقافية التى نظمها النادى الإعلامى بالبيت الروسى خلال عام 2022. جاء ذلك بحضور القنصل بافيل كيديسوك، مدير البيت الروسى بالإسكندرية، وعدد من الصحفيين والإعلاميين.

وقال القنصل بافيل كيديسوك، مدير البيت الروسى بالإسكندرية، إن المركز شهد خلال العام الكثير من الفعاليات الثقافية والفنية، التى من شأنها تعزيز العلاقات بين الشعبين المصرى والروسى.

وأكد كيديسوك قوة العلاقات المصرية الروسية على كافة المستويات، فيما ثمّن دور وسائل الإعلام المصرية فى تغطية الأنشطة الثقافية والفعاليات التى تعزز أواصر الصداقة بين البلدين.

وشهدت الفعالية تكريم مدير البيت الروسى لعدد من الصحفيين والإعلاميين المصريين للتغطية الموضوعية للفعاليات الخاصة بالمركز الثقافى الروسى خلال عام 2022.