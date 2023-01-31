التضامن" تبدأ صرف معاشات فبراير.. غدا

كتب مدحت وهبة

تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي صرف معاشات فبراير اعتبارا من غد الأربعاء، كما تستمر الوزارة اليوم الثلاثاء في صرف معاشات يناير الجارى من فروع بنك ناصر الاجتماعي لمن تخلفوا عن المواعيد المحددة.

وحدد القانون رقم 148 لسنة 2019 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية و المعاشات حالات بموجبها يُوقف صرف معاش المستحق، ومنها الحالات مثل الالتحاق بأي عمل والحصول منه على دخل صاف يساوى قيمة المعاش أو يزيد عليه، فإذا نقص الدخل عن المعاش صرف إليه الفرق في تاريخ التحاقه بالعمل ثم في يناير من كل سنة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المقصود بالدخل الصافي ومزاولة مهنة تجارية أو غير تجارية منظمة بقوانين أو لوائح لمدة تزيد على خمس سنوات متصلة أو متقطعة، ويعود الحق في صرف المعاش في حالة ترك مزاولة هذه المهنة اعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ ترك المهنة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون حالات وشروط مزاولة المهنة.

واستثناء من أحكام حظر الجمع المنصوص عليها في المادتين 102، 103 يجمع المستحق بين المعاشات أو بين الدخل من العمل أو المهنة والمعاش في الحدود الآتية " يجمع المستحق بين المعاشات في حدود قيمة الحد الأدنى للمعاش المقرر بالفقرة الأخيرة من المادة 24 من هذا القانون، ويكمل المعاش إلى هذا المقدار وفقا للترتيب المنصوص عليه في المادة 102 من هذا القانون ، يجمع المستحق بين الدخل والمعاش في حدود قيمة الحد الأدنى للمعاش المقرر بالفقرة الأخيرة من المادة 24 من هذا القانون وتجمع الأرملة بين معاشها عن زوجها وبين معاشها بصفتها منتفعة بأحكام هذا القانون، كما تجمع بين معاشها عن زوجها وبين دخلها من العمل أو المهنة وذلك دون حدود.

ويجمع الأرمل بين معاشه عن زوجته وبين معاشه بصفته منتفعا بأحكام هذا القانون، كما يجمع بين معاشه عن زوجته وبين دخله من العمل أو المهنة وذلك دون حدود كما يجمع الأولاد بين المعاشين المستحقين عن والديهم دون حدود كذلك يجمع المستحق بين المعاشات المستحقة له عن شخص واحد وذلك بدون حدود.