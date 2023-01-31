البورصة: تنفيذ صفقة على شركة كوكاكولا بقيمة 60.3 مليون جنيه

كتب هانى الحوتى

كشف التقرير اليومي للبورصة المصرية ، عن تنفيذ صفقة على شركة تصنيع وتعبئة كوكاكولا مصر بحجم تداول 419.6 ألف سهم بقيمة 60.3 مليون جنيه خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات)، كما تم تنفيذ صفقة على شركة نورس الغردقة للمشروعات السياحية بحجم تداول 156.5 ألف سهم بقيمة 15.7 مليون جنيه.

وبحسب التقرير اليومي للبورصة المصرية، بلغ حجم التداول بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) 690.6 ألف سهم بقيمة 85.3 مليون جنيه.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، آخر جلسات شهر يناير، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين العرب الأجانب، وسط تداولات مرتفعة، وخسر رأس المال السوقي 29 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.059 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 483.4 مليون ورقة مالية بقيمة 2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 72.5 ألف عملية لعدد 198 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 85.03% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 8.8%، والعرب على 6.17%، واستحوذت المؤسسات على 28.30% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 71.69%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 6.8 مليون جنيه، 74.8 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 40.8 مليون جنيه، 2.9 مليون جنيه، 35 مليون جنيه، 3 ملايين جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 3.41% ليغلق عند مستوى 16446 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 2.85% ليغلق عند مستوى 2829 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.92% ليغلق عند مستوى 19736 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 3.44% ليغلق عند مستوى 6766 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.95% ليغلق عند مستوى 2883 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 2.95% ليغلق عند مستوى 4337 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 1.99% ليغلق عند مستوى 3416 نقطة، وانخفض مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.47% ليغلق عند مستوى 1262 نقطة.