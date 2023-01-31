اليوم السابع
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الاتحاد الديمقراطى السودانى: التدخل الأجنبى أشعل الموقف بين الأطراف السودانية

الثلاثاء، 31 يناير 2023 04:36 م
الاتحاد الديمقراطى السودانى: التدخل الأجنبى أشعل الموقف بين الأطراف السودانية حسن عبد القادر هلال رئيس المجلس القيادي للحزب الاتحادي الديمقراطي السوداني
إبراهيم حسان

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قال الدكتور حسن عبد القادر هلال، رئيس المجلس القيادى للحزب الاتحادى الديمقراطى السودانى، إن الثورة السودانية "عظيمة ومباركة" لكن شابها لاحقا الكثير من المشكلات وأصبحت فى ربكة من أمرها، وبحسب الوثيقة السياسية التى أُبرمت بين الطرفين "المدنيين والعسكريين" فالثورة "شراكة بينهما".

 

وأضاف هلال فى لقاء خاص مع الإعلامى جمال عنايت على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن بعد إبرام الشراكة بين المدنيين والعسكريين، ذهب المدنيون للقيادة، وهو الأمر الذى استجاب له العسكريين، ثم جرت خلافات بينهما بعد ذلك أنتجت "المكون المدنى" و"المكون العسكرى"، وهذا لم يكن موجود من قبل.

 

وأكمل: "بعدما كان العسكريين والمدنيين منسجمين ومترابطين وكان مجلس السيادة ومجلس الوزراء بهما أطراف مشتركة منهما، اشتعل الخلاف بينهما نتيجة التدخل الأجنبي الكبير في هذا الشأن، لاسيما من ألمانيا وموريتانيا، وحدث إزاء ذلك انحيازات يسارا ضد اليمين، واليمين يمثله أحزاب داخل الثورة وليس الحركات الإسلامية، لكن التدخل أطاح بالسلام في السودان".

 

وأوضح: "في السابق كان مهما اختلف السودانيين اجتماعيا يعودون إلى بعض في النهاية، لكن كل حزب مختلف عن الآخر ويترصد بالآخر لكي يطيح به، والإطاحة ببعضهم البعض أطاح بالسلام في السودان، وأصبح السودان في كف عفريت وعلى حافة الهاوية وهذا وضع خطير جدا والأفضل أن يعود الجميع إلى رشدهم".


حسن عبد القادر هلال

الحزب الاتحادي الديمقراطي

السودان

اخبار السودان

القاهرة الإخبارية

جمال عنايت



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