"الأوقاف" تطلق مسابقة بحثية علمية بجوائز 100 ألف جنيه.. اعرف التفاصيل

كتب على عبد الرحمن

أعلنت وزارة الأوقاف، عن إطلاق مسابقة تجريها اللجنة العليا لجائزة خدمة الدعوة والفقه الإسلامى وفق الخطاب الوارد من المستشار محمد بكر رئيس هيئة قضايا الدولة، وذلك فى إطار التعاون بين وزارة الأوقاف وهيئة قضايا الدولة.

وأوضحت وزارة الأوقاف، أن خطاب رئيس هيئة قضايا الدولة، أوضح أن اللجنة العليا المشكلة بموجب حجة وقف المستشار الدكتور محمد شوقى الفنجرى لصالح جائزة خدمة الدعوة والفقه الإسلامى قررت بجلستها المنعقدة فى 21 يناير الجارى، لمسابقة عام 2023م ما يلى:

أولا: تخصيص مبلغ قدره 40،000 جنيه مصرى "أربعون ألف جنيه" لجائزتين أصليتين بحيث لا تقل قيمة الجائزة الواحدة عن 20،000 جنيه مصرى "عشرين ألف جنيه" فى أى من الموضوعين الآتيين والجائزة مفتوحة لجميع المواطنين، وأبناء الأمة الإسلامية:

1- التغيرات المناخية فى ميزان الفقه الإسلامي.

2- تجديد الخطاب الدعوى والإسلامى فى منهج الشيخ الشعراوي.

ثانيًا: تخصيص مبلغ مقداره 20،000 جنيه مصرى " عشرون ألف جنيه " لعدد جائزتين تقديريتين بحيث لا تقل قيمة الجائزة الواحدة عن 10،000جم "عشرة آلاف جنيه" فى أى من الموضوعين السابقين.

ثالثًا: تخصيص مبلغ مقداره 40،000 جنيه مصرى "أربعون ألف جنيه" لعدد 8 جوائز تشجيعية للبحوث الجيدة غير الفائزة بالجوائز التقديرية والأصلية، بحيث لا تقل قيمة الجائزة الواحدة عن 5000 جنيه مصرى "خمسة آلاف جنيه" فى أى من الموضوعين السابقين.

ويقدم البحث بموجب إيصال بمكتب رئيس هيئة قضايا الدولة ( 42 شارع جامعة الدول العربية) فى ميعاد غايته 31 يناير 2024م، وذلك من عدد ثلاث نسخ بما لا يقل عن 70 صفحة ولا يجاوز 150 صفحة، وعدد ثلاثة ملخصات للبحث بما لا يقل عن عشر صفحات ولا يجاوز عشرين صفحة، بحيث يتضمن موجزًا للبحث بجميع عناصره لأنه يخضع للفحص بصفة مبدئية ليكون مؤشرًا لإحالة البحث للتحكيم من عدمه، ويستبعد البحث من المسابقة فى حالة عدم الالتزام بهذه الشروط.

ويشترط فى البحث أن يكون مُعدًّا للمسابقة ولم يسبق نشره أو تقديمه لأية جهة أخرى، وأن يتضمن إضافات واجتهادات جديدة تنفع الإسلام والمسلمين والعالم بصفة عامة، وألا يكون صاحبه قد سبق له الحصول على جائزة أصلية فى المسابقة خلال ثلاث سنوات سابقة لإتاحة الفرصة لغيره، وللجنة شئون الوقف طبع أى بحث فائز متى قدرت ذلك دون أى حق قبلها.