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قضايا الدولة تحدد موضوعات جائزة خدمة الدعوة والفقه الإسلامى لعام 2023

السبت، 21 يناير 2023 05:28 م
قضايا الدولة تحدد موضوعات جائزة خدمة الدعوة والفقه الإسلامى لعام 2023 لجنة جائزة الفنجرى
كتب إبراهيم قاسم

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اجتمعت اليوم اللجنة العليا لوقف المستشار الدكتور محمد شوقي الفنجري، برئاسة المستشار محمد بكر رئيس قضايا الدولة ناظرا، لتحديد موضوعات الوقف الخاص بجائزة خدمة الدعوة والفقه الإسلامي.
 
حضر الاجتماع الأول لهذا العام 2023 كل من:
١-فضيلة الأستاذ الدكتور/ شوقي علام​ ​​​​​​​( مفتى الديار المصرية )
2- الأستاذ الدكتور/ ابراهيم الهدهد​​​ (رئيس جامعة الأزهر السابق )
3- الأستاذ الدكتور/ احمد فؤاد باشا​​ ( نائب رئيس جامعة القاهرة الأسبق )
4- الأستاذ الدكتور/ عبد الله عبد الفتاح التطاوى​ ( نائب رئيس جامعة القاهرة الأسبق )
5- الأستاذ الدكتور/ محمد محمود ابو هاشم​​ ( نائب رئيس جامعة الأزهر )
٦- المستشار/ احمد فكري صالح نائب رئيس الهيئة الامين العام
٧- المستشار/ سامح سيد محمد نائب رئيس الهيئة مقرر اللجنة العليا للوقف 
الجدير بالذكر أن اللجنة العليا للوقف قد قررت أن موضوعي المسابقة لعام ٢٠٢٣ /٢٠٢٤ ستكون في الموضوعين التاليين:
الموضوع الأول: التغيرات المناخية في ميزان الفقه الإسلامي.
الموضوع الثاني: تجديد الخطاب الدعوي والاسلامي في منهج الشيخ الشعراوي.
تقدم الأبحاث حتى نهاية يناير 2024.
 صرح  بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس الهيئة المتحدث الرسمي باسمها مقرر اللجنة العليا للوقف.
 
 
 

 


اللجنة العليا لوقف المستشار الدكتور محمد شوقي الفنجري

الوقف

خدمة الدعوة

جائزة خدمة الدعوة



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