وذكر التقرير أن معدل الخصوبة عام 2021 بلغ 56.3 مولودًا لكل ألف امرأة في الفئة العمرية من 15 إلى 44 عامًا، بزيادة قدرها 1 في المائة عن أرقام عام 2020، وفق ما نقلته صحيفة "ذا هيل" الأمريكية اليوم الثلاثاء.

ووفقا للتقرير هذه هي الزيادة الأولى منذ عام 2014 وتأتي بعد سنوات من التراجع، بما في ذلك الانخفاض الأخير بنسبة 4% بين عامي 2019 و 2020.

وقُدِّر معدل الخصوبة الإجمالي لعام 2021، المحسوب بناء على عدد المواليد لكل امرأة على مدار حياتها، بـ 1664 مولودًا لكل 1000 امرأة، بزيادة 1% مقارنة بعام 2020.

وعبر الفئات العمرية، انخفضت معدلات المواليد بين النساء اللائي تتراوح أعمارهن بين 15 و 24 عامًا وازدادت بالنسبة للنساء اللائي تتراوح أعمارهن بين 25 و 44 عامًا. وظلت معدلات المواليد على حالها بالنسبة للفئات العمرية الأصغر (من 10 إلى 14 عامًا) والأكبر سناً (45 إلى 49 عامًا).

وكان متوسط عمر الحوامل عند الولادة الأولى 27.3 سنة، بزيادة من 27.1 في عام 2020 وهو رقم قياسي جديد.

وارتفع متوسط العمر عند الولادة الأولى عبر جميع مجموعات الأعراق تقريبًا إلى 25.5 عامًا للنساء من أصل إسباني وأفريقي أمريكي، و 28.1 للنساء البيض غير اللاتينيات و 31.2 للنساء الآسيويات غير اللاتينيات.

وعلى الرغم من أن معدلات الخصوبة تتجه نحو الارتفاع، إلا أن عدد المواليد أقل من السنوات السابقة.