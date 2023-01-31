اعرف شروط الالتحاق ببرنامج الماجستير المهنى والعلمى للبترول بجامعة الإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

أعلنت كلية العلوم جامعة الإسكندرية عن بدء القبول فى برنامج الماجستير المهنى والعلمى البترول لفصل الربيع 2023 الطلاب الحاصلين على درجة البكالوريوس فى العلوم تخصص جيولوجيا البترول من احدى الجامعات او المعاهد المتعرف بها فى التخصص من احدى كليات العلوم وذلك بعد اجتيازهم شروط القبول ،وينشر " اليوم السابع" برامج الماجستير المتاحة.

1- برنامج الماجستير المهنى فى جولوجيا البترول يشترط دراسة 24 ساعة معتمدة منها 18ساعة مقررات اجبارية و6 ساعات مقررات اختيارية وبمعدل تراكمى لا يقل عن .2.333 وتمنح درجة الماجستير المهنى فى جيولوجيا البترول بدراسة المقررات الدراسية فقط وبدون رسالة وتعتبر درجة منتهية لا تؤهل الطالب لتسجيل الدكتوراه .

2- برنامج الماجستير العلمى

يشترط دراسة 26 ساعة معتمدة منها 18 ساعة مقررات اجبارية و8 ساعات مقررات اختيارية بالإضافة إلى تسجيل 8 ساعات معتمدة للرسالة العلمية ويجوز السماح للطالب بالتسجيل لموضوع الرسالة بعد اجتيازه لعدد 12 ساعة معتمدة بنجاح ومعدل تراكمى لا يقل عن.2.333

وتتميز البرامج أن كافة المقررات الدراسية تطبيقية ومتواكبة مع الجامعات العالمية فى المجال ، خبراء صناعة متميزون يقومون بالتدريس، خبرة عملية تطبيقية فى الحقل الجيولوجي ، فرص عمل فى الشركات البترولية المحلية والعالمية فى ظل الاستكشافات البترولية الجديدة لحقول النفط والغاز ، الحصول على درجة علمية أعلى من المرحلة الجامعية تؤهل للعمل فى المجال .