وذكرت وكالة أنباء "أرمنبرس" الأرمينية، أنه تم توقيع الاتفاقية فى 15 نوفمبر 2021، وتهدف إلى إزالة قيود السوق وإنشاء منطقة طيران مشتركة بين أرمينيا والاتحاد الأوروبي.

وتعني الاتفاقية أن جميع شركات الطيران في الاتحاد الأوروبي ستكون قادرة على تشغيل رحلات مباشرة من أي مكان في الاتحاد الأوروبي إلى أى مطار في أرمينيا، والعكس صحيح لشركات الطيران الأرمينية، وستتم إزالة جميع القيود المفروضة على الرحلات الجوية بين أرمينيا والاتحاد الأوروبي، وستضمن الأحكام المتعلقة بالمنافسة المفتوحة والعادلة تكافؤ الفرص.

وستعمل أرمينيا على مواءمة تشريعاتها مع قواعد ومعايير الطيران في الاتحاد الأوروبي في مجالات مثل سلامة الطيران وإدارة الحركة الجوية والأمن والبيئة والتنظيم الاقتصادي والمنافسة وحماية المستهلك والجوانب الاجتماعية.

وتماشياً مع التزامات اتفاقية الشراكة الشاملة والمعززة بين الاتحاد الأوروبي وأرمينيا، سيطلق الاتحاد الأوروبي في عام 2023 دعمًا شاملاً لبناء القدرات للطيران المدني في أرمينيا.

وعلاوة على ذلك، تم بدء مشروع ممول من الاتحاد الأوروبي لمدة عامين مع وكالة سلامة الطيران التابعة للاتحاد الأوروبي في مارس 2022، لتقديم المساعدة الفنية لمساعدة أرمينيا بشكل أكبر في تعزيز قدرتها على مراقبة سلامة الطيران.