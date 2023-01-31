اليوم السابع
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إيمان كريم تشيد بطرح عملات معدنية فئة الجنيه تحمل شعار "ذوى الإعاقة"

الثلاثاء، 31 يناير 2023 12:47 م
إيمان كريم تشيد بطرح عملات معدنية فئة الجنيه تحمل شعار "ذوى الإعاقة" الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة
كتب محمود راغب

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أشادت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، قرار وزارة المالية طرح 3 ملايين جنيه من العملة المعدنية "فئة الجنيه" تحمل شعار "الأشخاص ذوى الإعاقة"، واعتبرت المشرف العام على المجلس هذه الخطوة تقدير إيجابى لدور الأشخاص ذوى الإعاقة فى المجتمع وترجمة حقيقية لكونهم شركاء فى تنمية الوطن.

 

وقالت الدكتورة إيمان كريم، إن هذه الخطوة تعد بمثابة رسالة حقوقية إلى دول العالم بأن مصر دولة تحترم كافة حقوق أبنائها ولا تمييز بينهم، وأنها دولة تحترم حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، وبها قانون متميز وخاص بالأشخاص ذوى الإعاقة وهو القانون رقم 10 لسنة 2018، وعدد من التشريعات التى تكفل كافة حقوقهم.

 

واعتبرت خطوة طرح العملة المعدنية "فئة الجنيه" تحمل شعار " الأشخاص ذوى الإعاقة"، ومنضمنة أنواع الإعاقات الأربعة إجراء تاريخى بشأن التوعية والاهتمام بالأشخاص ذوى الإعاقة، حيث تعتبر هذه العملات نوع من أنواع التوثيق الذى ينمى الوعى بقضايا الأشخاص ذوى الإعاقة ويعمل على دمجهم مجتمعيا.

 

وأشارت المشرف العام على المجلس إلى اهتمام ودعم القيادة السياسية ممثلة فى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى بحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، وهو ما يترجم يوما بعد يوما فى شكل قرارات وقوانين تدعمهم، وتم ترجمته أيضا فى خطوة العملات المعدنية والتى تعد نقلة نوعية فى مجال التوعية المجتمعية بدور الأشخاص ذوى الإعاقة، ونوع من أنواع الدمج لهم.


إيمان كريم

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طرح عملات معدنيه لذوى الاعاقه



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