إنتاج مصر من البرتقال يرتفع إلى 3.17 مليون طن بنهاية عام 20/21.. إنفو جراف

كتب: مدحت عادل

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تطور حجم المساحة المحصولية والإنتاج لمحصول البرتقال والموز عام 2020/2021.

وبلغ حجم المساحة المحصولية لمحصول البرتقال نحو 329.7 ألف فدان عام 2020/2021، مقابل 311.4 الف فدان عـام 2019/ 2020 بزيادة بلغت نسبـتها 5.9٪، وبلغت كمية الإنتاج 3.17 مليون طــن عام 2020/ 2021 مقابـل 3.10 مليـــون طـن عـــام 2019/ 2020 بزيــادة بلغت نسبـتها 2.2٪.

وأشارت بيانات جهاز الإحصاء إلى أن المسـاحة الكلية لمحصـول الموز بلغت 73.9 ألـف فدان عـام 2020/2021، مقابل 74.1 ألف فدان عـام 2019/ 2020 بانخفاض بلغت نسبـته 0.3٪، فيما بلغت كميـة الإنتاج نحو 1.2 مليـون طـن عام 2019/2020 مقابل 1.4 مليون طن عام 2019/2020 بانخفاض بلغت نسبته 12.0٪.



مساحة وإنتاج محصولى البرتقال والموز

وسجلت المساحة المحصـولية نحو 16.4 مليون فدان عـام 2020/2021 مقابـل 16.3 مليـون فـدان عام 2019/2020 بزيادة بلغت نسبـتها 0.5٪، وبلغ إجمالى المسـاحة المنزرعة 9.6 مليون فدان عام 2020/2021 مقـابل 9.5 مليـون فدان عام 2019/2020 بزيــادة بلغت نسبـتها 1.5٪.