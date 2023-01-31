إطلاق اسم شهيد الشرطة على وحدة مباحث مركز شرطة كفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

أطلقت مديرية أمن كفر الشيخ، اسم الشهيد الرائد أحمد ياسر توفيق أبو أحمد، والذي استشهد أثناء ضبطه أحد العناصر الإجرامية خلال حملة أمنية بقرية دفرية، على وحدة مباحث مركز شرطة كفر الشيخ؛ تقديراً وتخليداً لذاكره.

واستشهد معاون مباحث مركز شرطة كفر الشيخ، خلال مطاردة أمنية لأحد العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، أثناء قيام مأمورية برئاسة رئيس مباحث مركز كفر الشيخ، وبرفقته الرائد أحمد ياسر أبو أحمد، معاون مباحث المركز، والقوة المرافقة، لتنفيذ قرار النيابة العامة في القضية رقم 833 لسنة 2023م، جنايات مركز كفر الشيخ "مخدرات"، بضبط وإحضار "م.م.ع" 23 سنة، عاطل، ويقيم قرية دفرية، وله معلومات جنائية، آخرها القضية 1968 لسنة 2021م، جنايات مركز قطور، الغربية "مخدرات".

وأثناء مداهمة القوة الأمنية لمنزل المتهم، بادر بإطلاق عدة أعيرة نارية صوب القوة الأمنية من سلاح ناري كان بحوزته، وتبادلت القوات إطلاق النيران صوبه، إلا أنه تمكن من الهرب، وأدى ذلك إلى إصابة الرائد أحمد ياسر برش خرطوش بالفخذ الأيمن، وجرى نقله إلى مستشفى كفر الشيخ العام لإسعافه إلا أنه استشهد أثناء تلقيه الإسعافات الأولية متأثراً بإصابته.

وجرى تشكيل فريق بحث لسرعة ضبط المتهم الهارب والسلاح النارى المستخدم في الواقعة، وجرى إعداد مأمورية لملاحقة المتهم الهارب بالاشتراك وقوات الأمن المركزي، بعد أن وردت معلومات تفيد تواجده بناحية الزراعات بقرية كفر دفرية المجاورة للقرية محل سكنه.

وفور مشاهدته للقوات بادر بإطلاق عدة أعيرة نارية صوب القوات، فتبادلت القوات إطلاق النار صوبه لإسكات نيرانه، إلا أنه لم يتوقف عن إطلاق النار وأثناء التعامل حدثت إصابته التي أودت بحياته، وعثر معه على بندقية خرطوش «تركي الصنع»، تحمل أرقام 1329116 A و 15 طلقة، و5 فوارغ، وجرى التحفظ على السلاح الناري والذخيرة المضبوطة.

وشيع الآلاف من أهالي قرية أبو أحمد التابعة لمركز سيدي سالم بمحافظة كفر الشيخ، ظهر يوم الأربعاء الماضي، جثمان الشهيد النقيب أحمد ياسر توفيق أبو أحمد، معاون مباحث مركز شرطة كفر الشيخ، والذي استشهد في الساعات الأولى من نفس اليوم على يد أحد الخارجين على القانون.