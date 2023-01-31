إصابة شخصين في حادث انقلاب دراجة نارية بالإسماعيلية

كتب - السيد فلاح

أصيب شخصين في حادث انقلاب دراجة نارية بطريق "الإسماعيلية – بورسعيد" بالكيلو 11 أمام عزبة المنشار، وعلى الفور دفع مرفق إسعاف الإسماعيلية بسيارتي إسعاف، وتم نقل المصابين إلى مستشفى أبو خليفة للطوارئ لتلقى العلاج.

وتلقت الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بالإسماعيلية، برئاسة اللواء هنري إبراهيم، اخطارًا بإصابة شخصين الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بالإسماعيلية، برئاسة اللواء هنري إبراهيم.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى أبو خليفة للطوارئ لتلقى العلاج، حيث أصيب إسلام محمد طه رفاعي، 16 سنة، مقيم بشارع هدى شعراوي بحى ثانٍ الإسماعيلية، بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، ويوسف محمد أحمد عبد الوهاب، 22 سنة، مقيم حي الزهور بورسعيد، بكدمات بالفخذ الأيمن.