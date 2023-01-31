إحالة صاحب محل للجنايات بتهمة قتل شاب بسبب خلافات بينهما فى عين شمس

كتب كريم صبحى

قررت نيابة عين شمس، إحالة صاحب محل بلاى ستيشن لمحكمة الجنايات، بتهمة قتل شاب بسبب خلافات بينهما.

وتمكن رجال المباحث بالقاهرة، من القبض على صاحب محل بلاى ستيشن، بعدما قتل شابا عقب التعدى عليه بمقص فى منطقة عين شمس بعد الدخول فى مشادة كلامية تطورت للتشابك بالأيدي، وتعدى من خلالها المتهم على المجنى عليه وتم نقل الجثة إلى المشرحة، وحرر محضر بالواقعة.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من أحد المستشفيات بوصول شاب متوفى إثر إصابته بطعن فى الصدر بمقص بمنطقة عين شمس، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان، وتبين أن مرتكب الواقعة صاحب محل بلاى ستيشن، وتم ضبطه.

وكشفت التحريات، أن المجنى عليه تشاجر مع أحد المتواجدين داخل المحل أثناء جلوسهم على أجهزة البلاى ستيشن، ما دفع صاحب المحل المتهم للتدخل وإنهاء المشاجرة، ولكن حدثت مشادة كلامية بين المجنى عليه و صاحب المحل وتطورت حتى تعدى المتهم عليه بمقص فى صدره حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، وتم نقله للمشرحة وتم حبس المتهم فى الواقعة.