أمريكا وإسرائيل تبحثان الحرب الروسية فى أوكرانيا

واشنطن (أ ش أ)

بحث وزير الخارجية الأمريكى انتونى بلينكن والرئيس الإسرائيلى إسحق هرتسوج المخاوف الإقليمية، بما فى ذلك التدخل العسكرى الروسى فى أوكرانيا.

جاء ذلك حسب ما نشرته الخارجية الأمريكية في بيان عبر موقعها الإلكتروني اليوم الثلاثاء، خلال لقائهما فى القدس فى إطار جولة بلينكن الحالية التى أطلقها من مصر وينهيها فى الأراضى الفلسطينية.

وأكد الجانبان، بحسب البيان، مجددًا على القوة الدائمة للعلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة وإسرائيل التى تستند منذ فترة طويلة إلى القيم الديمقراطية المشتركة.

وتطرق بلينكن وهرتسوج خلال اجتماعهما إلى الجهود المبذولة لتعميق وتوسيع نطاق التكامل الإقليمي، بما في ذلك اجتماعات مجموعة عمل منتدى النقب الأخيرة فى أبوظبى، وجدد وزير الخارجية الأمريكي إدانته للهجمات الإرهابية التي تعرضت لها إسرائيل في الأيام الأخيرة.

وأعرب عن قلقه حيال تدهور الوضع الأمني في الضفة الغربية وضرورة اتخاذ خطوات لتهدئة الوضع، مع التأكيد على أن الإسرائيليين والفلسطينيين يستحقون الحصول على تدابير متساوية للأمن والازدهار والحرية.