اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 31 يناير 2023 01:22 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

أمريكا وإسرائيل تبحثان الحرب الروسية فى أوكرانيا

الثلاثاء، 31 يناير 2023 11:56 ص
أمريكا وإسرائيل تبحثان الحرب الروسية فى أوكرانيا بلينكن
واشنطن (أ ش أ)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
بحث وزير الخارجية الأمريكى انتونى بلينكن والرئيس الإسرائيلى إسحق هرتسوج المخاوف الإقليمية، بما فى ذلك التدخل العسكرى الروسى فى أوكرانيا.
 
جاء ذلك حسب ما نشرته الخارجية الأمريكية في بيان عبر موقعها الإلكتروني اليوم الثلاثاء، خلال لقائهما فى القدس فى إطار جولة بلينكن الحالية التى أطلقها من مصر وينهيها فى الأراضى الفلسطينية.
 
وأكد الجانبان، بحسب البيان، مجددًا على القوة الدائمة للعلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة وإسرائيل التى تستند منذ فترة طويلة إلى القيم الديمقراطية المشتركة.
 
وتطرق بلينكن وهرتسوج خلال اجتماعهما إلى الجهود المبذولة لتعميق وتوسيع نطاق التكامل الإقليمي، بما في ذلك اجتماعات مجموعة عمل منتدى النقب الأخيرة فى أبوظبى، وجدد وزير الخارجية الأمريكي إدانته للهجمات الإرهابية التي تعرضت لها إسرائيل في الأيام الأخيرة.
 
وأعرب عن قلقه حيال تدهور الوضع الأمني في الضفة الغربية وضرورة اتخاذ خطوات لتهدئة الوضع، مع التأكيد على أن الإسرائيليين والفلسطينيين يستحقون الحصول على تدابير متساوية للأمن والازدهار والحرية.

بلينكن

امريكا

اسرائيل

العلاقات الامريكيه الاسرائيليه

روسيا

اوكرانيا

الحرب الروسيه الاوكرانيه



الموضوعات المتعلقة

القاهرة الإخبارية تبرز جولة وزير الخارجية الأمريكي.. بلينكن: هدفنا توسيع السلام بالمنطقة.. ومتحدث الخارجية الأمريكية: مصر لعبت دورا جوهريا لخفض التصعيد.. وخبير: سينقل رؤية القاهرة عن القضية الفلسطينية لإسرائيل

الإثنين، 30 يناير 2023 07:05 م

هيئة البث الإسرائيلية تكشف تفاصيل مباحثات بلينكن مع نتنياهو فى تل أبيب

الإثنين، 30 يناير 2023 05:16 م

"بلينكن" يدعو لوقف جميع أعمال العنف والتصعيد فى الأراضى الفلسطينية المحتلة

الإثنين، 30 يناير 2023 04:54 م

وزير خارجية أمريكا أنتونى بلينكن يصل تل أبيب للقاء رئيس الوزراء الإسرائيلى

الإثنين، 30 يناير 2023 03:23 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة