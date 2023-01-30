وزير الخارجية الأمريكى: هدفنا توسيع دائرة السلام بالمنطقة

كتب أحمد عرفة

عقد أنتونى بلينكن، وزير خارجية الأمريكي مؤتمرا صحفيا مع نظيره الإسرائيلي، ونقله قناة القاهرة الإخبارية، حيث قال أنتونى بلينكن: سنواصل العمل معا لمواجهة الأخطار بالمنطقة.

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي: بحثنا تعزيز الاندماج والتعاون في المنطقة، متابعا: هدفنا توسيع دائرة السلام بالمنطقة.

وقال أنتونى بلينكن لبنيامين نتنياهو: أي شيء يبعدنا عن حل الدولتين يضر بأمن إسرائيل، موضحا أن على كل الأطراف العمل من أجل تخفيف التوتر.

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي، أن حل الدولتين مهم لأمن واستقرار المنطقة، موضحا أن على الإسرائيليين والفلسطينيين اتخاذ خطوات فورية للحد من التصعيد ووقفه.

وتابع أنتونى بلينكن: نعمل على توسيع دائرة الأمن بين إسرائيل ودول المنطقة، و نتفق مع إسرائيل على أن إيران لا يمكن أن تمتلك سلاحا نوويا.

وقال وزير الخارجية الأمريكي : اتفقنا على أن إيران لا يمكن أن تمتلك سلاحا نوويا.

وقال أنتوني بلينكن، حرص على تأكيد التزام الولايات المتحدة الأمريكية بالشراكة القائمة منذ عقود مع إسرائيل، مشيرا إلى أنه من المهم بناء المزيد من جسور الثقة بالمنطقة، مشيرًا إلى أهمية دمج إسرائيل في المنطقة.

وأضاف وزير الخارجية الأمريكى: حل الدولتين السبيل الأفضل للسلام بالمنطقة، مجددا التزام بلاده بدعم التعايش بين الأديان في القدس المحتلة، وموضحا أن واشنطن ملتزمة بأمن إسرائيل، كما كان ذلك على مدى 75 عامًا، وهناك اتفاقًا بشأن ضرورة ألا تمتلك إيران سلاحًا نوويًا.

ودعا أنتونى بلينكن جميع الأطراف في المنطقة لاتخاذ خطوات سريعة، من أجل استعادة الهدوء ومنع التصعيد.