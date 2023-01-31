أمريكا تسعى للوصول إلى 128 طائرة تزويد وقود في الجو

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منح سلاح الجو الأمريكي تعاقداً بقيمة 2.3 مليار دولار لشركة "بوينج" العالمية لصناعة الطائرات، لشراء 15 طائرة تزويد وقود في الجو (صهريج الوقود الطائر)، من طراز (كيه سي-46 إيه بيجاسوس)، ليضاف إلى تعاقدات أخرى أبرمها السلاح للوصول بالعدد المطلوب من تلك النوعية إلى 128 طائرة.

وأوضحت وزارة الدفاع الأميركية (بنتاجون) - في بيان - أن الدفعة الأخيرة من طائرات (كيه سي-46 إيه بيجاسوس) للتزود بالوقود ستشكل طلبية الإنتاج التاسعة لخزانات الوقود الطائرة، مبينة أنه من المتوقع الانتهاء من تشييدها بحلول نهاية أغسطس 2026.

ونقلت مجلة "ديفينس نيوز" الأمريكية عن شركة "بوينج" قولها إن التعاقد الأخير يقفز بأعداد طائرات صهريج الوقود "كيه سي-46" قيد التعاقد مع سلاح الجو الأمريكي إلى 128، من بينها 68 طائرة سُلمت ودخلت الخدمة فعلياً.

وأشارت المجلة المعنية بالشؤون العسكرية إلى أن طائرات التزود بالوقود من طراز (كيه سي- 46) شهدت في الآونة الأخيرة تحديثات مستمرة في قدراتها على إعادة تزويد الوقود في الجو لنوعيات عديدة ومتنوعة من الطائرات، وقد أعلن سلاح الجو الأميركي في سبتمبر الماضي أنه بات قادرا على تنفيذ مهام إعادة التزود بالوقود في جميع أنحاء العالم لكافة المقاتلات والطائرات الحربية باستثناء الطائرة (A-10 Warthog).