أفضل 5 عادات لتناول الطعام لمضاعفة فقدان الوزن

إيناس البنا

عندما يتعلق الأمر بفقدان الوزن، فإن نصف المعركة هي تحديد الأطعمة التي يجب تناولها والتمييز بين الوجبات الخفيفة الصحية وغير الصحية.

إذا كنت قد ذهبت إلى السوبر ماركت من قبل، فمن المحتمل أنك رأيت الأطعمة العضوية والحمية التي تعد بفقدان الوزن بشكل فورى، لكن هل تعلم أنه يمكنك إدارة نظامك الغذائي وفقدان الوزن دون اللجوء إلى تدابير متطرفة مثل الجوع واتباع نظام غذائي قاس؟

كل ما عليك فعله هو الالتزام ببعض الإرشادات الغذائية، لذا، إذا مللت من حساب السعرات الحرارية لإنقاص الوزن، فإليك بعض عادات الأكل لمساعدتك على الوصول إلى هناك بأمان، وفقًا لموقع "onlymyhealth"

إفطار غني بالبروتين

الإفطار هو وجبة مهمة في اليوم، ويجب أن يكون هدفك هو تناول كل من السعرات الحرارية والمغذيات الدقيقة، بدء يومك بوجبة غنية بالبروتين يضبط نغمة بقية اليوم ويبقيك مشبعًا ويساعد في التعافي، أفضل جزء في بدء يومك بوجبة إفطار غنية بالبروتين هو أنه سيساعدك على تجنب الرغبة الشديدة في تناول الطعام.

تجنب الوجبات الخفيفة المنتظمة يعد الحفاظ على نقص السعرات الحرارية أمرًا ضروريًا لفقدان الوزن، من خلال تناول الوجبات الخفيفة على فترات منتظمة، فإنك لا تزيد من تناول السعرات الحرارية اليومية فحسب، بل تبطئ عملية التمثيل الغذائي أيضًا، من ناحية أخرى، فإن غالبية الوجبات الخفيفة تحدث في الليل، لذا من المهم بدلاً من ذلك أن تتناول عشاءً متوازنًا يحتوي على مغذيات كبيرة ودقيقة، علاوة على ذلك، تحتاج إلى شرب بعض الماء لأن الجفاف يمكن أن يؤدي في معظم الأوقات إلى الرغبة الشديدة في تناول الطعام.

تناول وجبة متوازنة السبب في أن اتباع نظام غذائي ليس فكرة جيدة أبدًا هو أن الأنظمة الغذائية لفقدان الوزن مقيدة في الغالب، وتحرمك من العناصر الغذائية الضرورية. يجب أن تتعلم موازنة وجباتك إذا كنت تريد إنقاص الوزن. هذا يعني أنه نظرًا لأن البروتين والدهون والألياف والخضروات والكربوهيدرات المعقدة كلها ضرورية لنمو الجسم السليم، فيجب أن تكون جميعها موجودة في طبقك. كل ما تحتاج إلى معرفته هو الفرق بين الدهون الجيدة والسيئة، والكربوهيدرات البسيطة والمعقدة، وما إلى ذلك.

امضغ ببطء طلب منا آباؤنا مضغ وجباتنا جيدًا منذ أن كنا أطفالًا. عندما يتعلق الأمر بإنقاص الوزن، فإن هذه التقنية مهمة. فهو لا يشجعنا على تناول الطعام بشكل أبطأ فحسب، بل يشجعنا أيضًا على الانتباه إلى كمية الطعام التي نستهلكها، ما يقلل من تناول السعرات الحرارية ويعزز فقدان الوزن، أفضل جزء في مضغ الطعام ببطء هو أنه يساعد الجسم على هضم العناصر الغذائية ويبقينا ممتلئين لفترة أطول.