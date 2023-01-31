أطباء مستشفى طيبة بإسنا يجرون 6 حالات ضمن قائمة انتظار المسالك البولية

الأقصر – أحمد مرعى

نجح أطباء قسم المسالك البولية بمستشفى طيبة التخصصى بمدينة إسنا، التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، فى إجراء قائمة عمليات مناظير مسالك بولية مكونة من 6 حالات، وذلك بتكلفة لا يتعدى قدرها 400 جنية للعملية الواحدة تحت مظلة التأمين الصحى الشامل.

وأجرى أطباء قسم المسالك البولية بمستشفى طيبة التخصصى بمدينة إسنا بالأقصر، قائمة عمليات مناظير المسالك البولية مكونة من 6 عمليات تنوعت ما بين عملية استئصال ورم بالمثانة بالمنظار، وعملية استئصال البروستاتا بالمنظار، وعمليتين توسيع الحالب بالمنظار مع تركيب دعامة، وعملية استئصال حصوات الحالب بالمنظار، وعملية إصلاح إحليل سفلي.

وتم إجراء العمليات بنجاح تحت إشراف الفريق الطبى المكون من كل من الدكتور فتحى جابر العنانى أستاذ دكتور مسالك بولية بجامعة أسيوط وخبير الجراحات الدقيقة والمناظير، والدكتور أيمن حسانين استشارى ورئيس قسم المسالك البولية بمستشفى طيبة التخصصى، والدكتور ياسر محمد عبدالله استشارى التخدير ومدير العمليات، والدكتور محمد راغب استشارى التخدير بمستشفى طيبة التخصصى، والدكتور حازم مصطفى أخصائى التخدير بمستشفى طيبة التخصصى، والدكتور سعيد الجندى طبيب مقيم التخدير بمستشفى طيبة التخصصى، ومشاركة متميزة من فريق التمريض وهم كل من:- (شيماء عاطف - أحمد المدثر - محمد سليمان - أحمد على، ومحمد صبحى مشرف تمريض العمليات.

وكانت قد أعلنت هيئة الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، عن تواصل الإنجازات لوحدة القلب والقسطرة القلبية بمستشفى طيبة التخصصى بمدينة إسنا بالأقصر، وذلك بإجراء عمليات قسطرة قلبية بأحدث تقنيات القساطر القلبية من (Mitral, IVUS, Rotabaltor)، ضمن قائمة واحدة مكونة من 10 حالات لعلاج انسداد الشرايين التاجية وضيق الصمام المترالى بالقلب، وبتكلفة لا تتعدى 400 جنيه للعملية الواحدة لمنتفعى منظومة التأمين الصحى الشامل.



أطباء مستشفى طيبة بإسنا ينجحون فى إجراء 6 حالات









