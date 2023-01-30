يربط شمال وجنوب الجيزة.. كل ما تريد معرفته عن محور عمرو بن العاص

كتبت – مرام محمد

استطاعت مشروعات قطاع الطرق والنقل أن تغير شكل الخريطة المرورية، وتحقق طفرة تنموية في البنية التحتية بمحافظة الجيزة، وفق خطة موسعة استهدفت تطوير الطرق الرئيسية والفرعية وإنشاء محاور مرورية جديدة تحقق الإنسيابية والسيولة المرورية وتختصر مدة التنقلات داخل المحافظة وخارجها؛ لخدمة المواطنين وتسيير حركة التنقلات.

ويعد محور عمرو بن العاص الجديد، الذي يحقق الربط مع بين القوس الشمالي والجنوبي للطريق الدائري، واحدا من أهم المحاور المرورية الجديدة التي تنفذ على أرض الجيزة، حيث يقام وسط أكثر المناطق ازدحاما في وسط المحافظة، وهى المنطقة الواقعة بين الطريق الدائري الشمالي محور صفط اللبن والدائري الجنوبي دائري المنيب – المعادي.

ويستعرض "اليوم السابع" في السطور التالية أبرز المعلومات عن محور عمرو بن العاص الجديد

س- ما مسار محور عمرو بن العاص؟

-يربط المحور الجديد بين القوس الجنوبى للطريق الدائرى (بالقرب من تقاطعه مع محور المريوطية) والقوس الشمالى للطريق الدائرى (بمنطقة منشأة البكارى).

-يمتد بطول 4,3 كم، وعرض 12 حارة مرورية، شاملاً كوبرى علوى بعرض 21,5 متر (3 حارات مرورية بكل اتجاه).

-يعد ثانى محور مرورى حر يربط بين شمال وجنوب الجيزة بعد محور الفريق كمال عامر الجاري الانتهاء من تنفيذه.

ما أهمية المحور الجديد؟

-يتضمن العمل بالمشروع، إنشاء محور حر فى اتجاهين بعرض 3 حارات مرورية بكل اتجاه.

-يشهد المشروع تطوير الطرق السطحية لخدمة الحركة المرورية للأهالى بعرض (2 – 3) حارة مرورية فى كل اتجاه

-يستهدف المشروع إعادة تخطيط المناطق التى يمر بها بصورة حضارية لخدمة الأهالى.

-يستهدف محور عمرو بن العاص الجديد زيادة انسيابية الحركة المرورية في إقليم القاهرة الكبرى.

-يستهدف إعادة توزيع الحركة المرورية لتخفيف الضغط المرورى على شوارع الهرم وفيصل ومحور محمد أنور السادات.

-يسهم المحور في تيسير حركة المواطنين وتخفيف الزحام والأحمال المرورية على المحاور القائمة بمدينة الجيزة.

-يسهم في رفع كفاءة الطرق السطحية وتوسيعها بمسار المحور.

-يقلل زمن الرحلات بين شرق وغرب مدينة الجيزة.

-يقلل الكثافة المرورية بشارعي فيصل والهرم والمتجه للمناطق المجاورة.

- يتضمن العمل بالمشروع إنشاء تقاطعات حرة للربط مع المحاور المرورية الرئيسية المتقاطع معها، وسيتم استغلال المساحات المتوافرة أسفله بشكل حضارى لإنشاء متنزهات وجراجات، وإقامة الخدمات اللازمة.

س- ما أهم المناطق والأحياء التي سيخدمها المحور الجديد؟

-يخدم المحور مناطق العروبة والمريوطية ويخلق بدائل مرورية جديدة.

-يسهل على المواطنين الإنتقال إلى العديد من المناطق، أهمها منطقة المطبعة هرم – فيصل، ومنطقة العروبة بداية من دائري المنيب، ومنطقة المريوطية.

س- ما تقاطعات محور عمرو بن العاص؟

-يتقاطع محور عمرو بن العاص مع منتصف شارعى الهرم وفيصل، ويمر بشارع المطبعة، كما يتقاطع أيضاً مع شوارع (العروبة - الثلاثينى - محمد أنور السادات "ترسا سابقاً").



محور عمرو بن العاص الجديد



محور عمرو بن العاص في الجيزة



محور عمرو بن العاص في محافظة الجيزة