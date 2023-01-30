وكيل تعليم الأقصر يجري مقابلات للراغبين في المشاركة بامتحانات الثانوية.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

ترأس الدكتور صبرى خالد وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر ، لجنة إجراء المقابلات للراغبين في المشاركة في امتحانات الثانوية العامة هذا العام " 2022-2023"، للمتقدمين لرؤساء مراكز ورؤساء لجان ومراقبين أوائل.

وأكد الدكتور صبري خالد، على إتباع التعليمات الواردة من وزارة التربية والتعليم بشأن الامتحانات، وسرد التعليمات منها تحرير رؤساء اللجان محضر بكل ما يتعلق بأعمال الامتحانات، ومشاركة العضو القانوني، وعضو لجنة الإدارة في جميع أعمال الإمتحانات، وتعريف رؤساء اللجان بمعدلات ندب الملاحظين، والمراقبين والمعاونين.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، أن الطالب الذي يتعرض للتحقيق بناء على ضبطه متلبسا بالغش، لا يمنع من أداء الامتحانات في بقية المواد، والتأكد على المرشحين بعدم وجود موانع لديهم للمشاركة في أعمال الثانوية العامة.

ومن الجدير بالذكر أن المقابلات يتم إجراؤها خلال إجازة نصف العام الدراسى، والتي بدأت أمس السبت الموافق 28 يناير 2023، على أن تنتهي الإجازة يوم الخميس الموافق 9 فبراير، ومن المقرر أن تعقد امتحانات آخر العام للثانوية العامة خلال شهرى يونيو ويوليو المقبلين، وتم غلق باب التقدم للعمل كرؤساء لجان ومراقبين أوائل بامتحانات الثانوية العامة، لتبدأ المقابلات بالمديريات المتعددة.

وفى نفس السياق، بدأت مديرية مديرية التربية والتعليم بالأقصر، أعمالها فى التصحيح وتقدير درجات طلاب الشهادة الإعدادية لامتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2022/2023، حيث أنه عقب انتهاء عمليات التصحيح سيتم الإعلان عن النتيجة كاملة، وقائمة أسماء الأوائل للتيرم الأول بعد اعتمادها من المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وبإشراف الدكتور صبرى خالد وكيل تعليم الأقصر.

وكان قد تابع الدكتور صبرى خالد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، فعاليات إمتحانات الفصل الدراسى الأول لطلبة الشهادة الإعدادية، حيث استقبلت اللجان طوال فترة الإمتحانات كافة الطلبة والطالبات لأداء الإمتحانات فى كافة المدارس التابعة للادارات التعليمية السبعة بمحافظة الأقصر، حيث أدي الإمتحانات 17854 طالب منهم 283 منازل وذلك من خلال 154 لجنة امتحانية.