وكيل وزارة التربية والتعليم يدعم محاربي السرطان بمستشفى أورام الأقصر.. صور

زار الدكتور صبرى خالد وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، مستشفى علاج الأورام بالمجان بمدينة طيبة الجديدة، حيث رافقه هشام عبد الستار مدير عام الأنشطة بمديرية الأقصر، وذلك لتقديم الدعم للأطفال المصابين ومحاربى الأورام السرطانية، والوقوف على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى وتقديم الدعم المعنوى للمرضى خلال رحلتهم العلاجية.

وتفقد وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، أقسام المستشفى المختلفة وأبدى إعجابه الشديد بنظام العمل والخدمات الطبية المقدمة بصورة يومية للمرضى من محافظات الصعيد المختلفة (الأقصر وقنا وأسوان وسوهاج والبحر الأحمر والوادى الجديد)،

وأثنى وكيل وزارة التربية والتعليم على مجهودات القائمين على المستشفى والدور العظيم الذى تقدمه المستشفى للمرضى من أبناء الصعيد، مؤكدًا على أن هذا الصرح الطبى بمثابة شهادة وثقت مدى ترابط المصريين وسعيهم الدؤوب لمساعدة المرضى، معربا عن سعادته بالتواجد وسط الأطفال المرضى، وما شاهده من إنجازات مستمرة داخل المستشفى ولعل أبرزها حصول المستشفى على الشهادة الذهبية كأول مستشفى خضراء صديقة للبيئة فى مصر.

ومن جانبه رحب محمود فؤاد، المدير التنفيذى لمؤسسة شفاء الاورمان، بزيارة وكيل وزارة التربية والتعليم للمستشفى وتقديم الدعم المعنوى للأطفال مرضى الأورام السرطانية والوقوف بجانبهم فى رحلتهم العلاجية، مؤكدا أن المستشفى تسعى دائما لتقديم كل ما هو جديد يصب فى صالح المرضى، بفضل الجهود المبذولة من الفريق الطبى وأطقم التمريض وكافة العاملين فى مختلف الأقسام.

وفى نفس السياق تابع الدكتور صبرى خالد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، فعاليات امتحانات الفصل الدراسى الأول لطلبة الشهادة الإعدادية، حيث استقبلت اللجان الطلبة أمس لأداء امتحانات مواد اللغة العربية والتربية الدينية فى كافة المدارس التابعة للإدارات التعليمية السبعة بمحافظة الأقصر، كما استقبلت اللجان اليوم الطلبة لأداء امتحانات اللغة الأجنبية.