اليوم السابع
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الإثنين، 30 يناير 2023 06:47 ص
أكرم القصاص
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وزير باكستاني يحمل "عمران خان" مسئولية الأزمة الاقتصادية بالبلاد

الإثنين، 30 يناير 2023 06:00 ص
وزير باكستاني يحمل "عمران خان" مسئولية الأزمة الاقتصادية بالبلاد عمران خان
وكالات

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ألقى وزير باكستاني، باللائمة على رئيس الوزراء السابق، عمران خان، بشأن الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد حاليا من ارتفاع الأسعار وزيادة التضخم وتدهور عملة الروبية.

وقال وزير التخطيط والتنمية الباكستاني احسان إقبال إن الزيادة الأخيرة في أسعار المنتجات البترولية، هي نتيجة لاتفاق توصل إليه رئيس وزراء باكستان السابق، زعيم حزب حركة الإنصاف، عمران خان، مع صندوق النقد الدولي.

 

ووفقا لوكالة "أسوشيتد برس أوف باكستان" الباكستانية للأنباء، قال إقبال في كلمة له أمام حشد من عمال حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية، في قرية تشانجووالي بمدينة شاكارجاره إن البلاد تواجه تضخما وأزمة اقتصادية بسبب السياسيات المتهورة للحكومة السابقة.

 


باكستان

الاقتصاد الباكستاني

عمران خان

اخبار باكستان



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