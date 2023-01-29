باكستان ترفع أسعار البنزين والديزل 35 روبية أى ما يعادل (0.1400 دولار) للتر

كتب محمد جمال

أعلنت وزارة المالية الباكستانية، الأحد، رفع أسعار البنزين والديزل 35 روبية (0.1400 دولار) للتر بعدما هوت قيمة عملة البلاد قبل أيام إثر إلغاء الحدود القصوى للأسعار، بحسب سكاى نيوز.