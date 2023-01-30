اليوم السابع
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وزير الدفاع يلتقى وزير الدفاع الوطنى بالجمهورية الإسلامية الموريتانية

الإثنين، 30 يناير 2023 05:21 م
وزير الدفاع يلتقى وزير الدفاع الوطنى بالجمهورية الإسلامية الموريتانية الفريق أول محمـد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى
كتب زكى القاضى

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إلتقى الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، بالفريق حنن ولد سيدى وزير الدفاع الوطنى بالجمهورية الإسلامية الموريتانية، والوفد المرافق له الذى يزور مصر حالياً، حيث أجريت مراسم إستقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطنى لكلا البلدين .
 
تناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الإهتمام المشترك وبحث سبل أوجه التعاون العسكرى بين القوات المسلحة لكلا البلدين .
 
وأكد القائد العام للقوات المسلحة إعتزازه بعلاقات الشراكة الإستراتيجية التى تربط القوات المسلحة المصرية والموريتانية فى مختلف المجالات خاصة الدفاعية والأمنية منها .
 
كما أعرب وزير الدفاع الوطنى بالجمهورية الإسلامية الموريتانية عن تطلعه لمزيد من التنسيق والتعاون المشترك ، مشيداً بجهود مصر الداعمة لكافة قضايا القارة الإفريقية لإرساء دعائم الأمن والإستقرار بها وتحقيق طموحات وتطلعات شعوب القارة .
 
كما وقع وزراء دفاع البلدين مذكرة تفاهم فى مجال التعاون العسكرى تضمنت أهم الأنشطة التى تسعى القوات المسلحة للبلدين لتدعيمها خلال المرحلة المقبلة .
 
حضر اللقاء الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة المصرية الموريتانية .

وزير الدفاع

الجيش المصرى

القوات المسلحة

اخبار الجيش



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