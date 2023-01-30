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وزير الخارجية يتوجه اليوم إلى موسكو لبحث الأزمة الروسية الأوكرانية

الإثنين، 30 يناير 2023 03:17 م
وزير الخارجية يتوجه اليوم إلى موسكو لبحث الأزمة الروسية الأوكرانية وزير الخارجية سامح شكرى
كتب: أحمد جمعة

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يتوجه وزير الخارجية سامح شكري إلى العاصمة الروسية موسكو، مساء الاثنين، في زيارة ثنائية تستهدف متابعة مسار العلاقات الثنائية بين البلدين، بحسب ما أكده السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية.

وأوضح السفير أبو زيد، بأن الوزير شكري من المقرر أن يلتقي خلال الزيارة مع كل من وزير خارجية روسيا "سيرجي لافروف"، ونائب رئيس الوزراء وزير الصناعة والتجارة "دينيس مانتوروف"، بالإضافة إلى سكرتير عام مجلس الأمن القومي الروسي "نيكولاي باتروشيف"، حيث سيناقش مع المسئولين الروس مجمل ملفات العلاقات الثنائية بين البلدين، والتقدم المحرز في تنفيذ مشروعات التعاون، بما يحقق مصالح البلدين.

من ناحية أخرى، أشار المتحدث باسم الخارجية إلى أن الزيارة سوف تتيح الفرصة للجانبين المصري والروسي للتشاور وتبادل وجهات النظر حول العديد من الملفات الدولية والإقليمية ذات التأثير على المصالح المشتركة للبلدين، بما في ذلك تطورات الأزمة الروسية/ الأوكرانية وتداعياتها المختلفة.

 

 


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