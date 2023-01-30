وزير التعليم العالي يبحث آليات دعم التعاون العلمي مع الاتحاد الأوروبي

كتب محمد صبحى

استقبل الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ماريا كريستينا روسو مدير إدارة النهج العالمى والتعاون الدولى فى البحوث والابتكار بالمفوضية الأوروبية، والسفير كريستيان برجر سفير الاتحاد الأوروبى بالقاهرة، والوفد المرافق لهما؛ لبحث سبل تعزيز التعاون بين مصر ودول الاتحاد الأوروبى، وذلك بمقر الوزارة.

وفى بداية اللقاء، أكد الوزير على أهمية تعزيز التعاون مع الاتحاد الأوروبي، وخاصة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار، مشيدًا بالتعاون المثمر بين مصر و الاتحاد الأوروبى في العديد من المبادرات والبرامج والمشروعات، مشيرًا إلى أهمية تعزيز دور التعاون مع الاتحاد الأوروبي لدعم تحقيق رؤية وخطة عمل الوزارة والمتماشية مع أولويات وبرامج الاتحاد الأوروبي.

وأشار الدكتور أيمن عاشور إلى الرؤية المستقبلية لمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي خلال الأعوام 2022-2032، والتي تتماشى مع تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ورؤية مصر 2030، مؤكدًا أن هذه الرؤية ترتكز على 7 محاور رئيسية تتماشى مع أولويات السياسة الخاصة لبرامج الاتحاد الألوروبي في فترته الحالية وحتى 2027 ، ومن أهمها: الابتكار والصناعة والطاقة المتجددة والصحة، موضحًا أن الرؤية المستقبلية للوزارة تستهدف الوصول إلى (الريادة والإبداع) بإيجاد منظومة تنمي الإبداع وتربطه بالمجتمع، وتشجع الشباب على الابتكار.

وخلال اللقاء، بحث الجانبان زيادة فرص التعاون مع الاتحاد الأوروبي فى مجالات متعددة، أبرزها مجالات الصحة، الثقافة والإبداع والمجتمع الشامل،الصناعة الرقمية والفضاء، المناخ والطاقة والتنقل، الغذاء والاقتصاد الحيوي والموارد الطبيعية والزراعة والبيئة، مع التركيز على تعزيز دور مصر في إطار دول البحر المتوسط وكذلك في القارة الإفريقية.

وقد ناقش الجانبان تنظيم العديد من ورش العمل بمشاركة أعضاء هيئة التدريس والباحثين؛ بهدف بناء القدرات ودعم التقديم والمشاركة في مختلف البرامج التى يمولها الاتحاد الأوروبى، من خلال خريطة طريق في المجالات ذات الاهتمام المشترك والتي تخدم رؤية الدولة وأهداف التنمية المستدامة.

ومن جانبها، أشادت ماريا روسو بالتعاون مع مصر، مؤكدة حرص الاتحاد الأوروبى على دعم رؤية مصر لتحقيق أهدافها التنموية، من خلال تنفيذ العديد من المبادرات والبرامج والمشاريع المشتركة، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبى يهتم بالتركيز على ثلاثة مجالات هى: الطاقة الجديدة والمتجددة، الصحة، وقضية تغير المناخ، مشيدة بنجاح التعاون مع مصر من خلال تنفيذ العديد من المشروعات والبرامج، ومنها: برنامج Horizon Europe، والذي يقدم الدعم والتمويل للعلماء وبرامج البحوث والابتكار.

وأضافت روسو أن الاتحاد الأوروبي يسعى من خلال العديد من المبادرات والمشروعات لتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، والاستثمار في العلوم، وتشجيع التكنولوجيا والابتكار، مشيرة إلى حرص الاتحاد الأوروبى على تعزيز آفاق التعاون مع دول حوض البحر الأبيض المتوسط، والاتحاد الإفريقي وخاصة فى مجالات الغذاء، والطاقة، وتغير المناخ، والصحة وذلك ضمن برنامج Horizon Europe.

ومن جانبه، أشاد سفير الاتحاد الأوروبى بالعلاقات المتميزة مع مصر باعتبارها شريكًا أساسيًّا فى منطقة الشرق الأوسط، مشيرًا إلى التعاون القائم بين مصر والاتحاد الأوروبى فى العديد من المجالات، خاصًة مجالي التعليم العالى والبحث العلمي، ومنها: برنامج الاتحاد الأوروبى لدعم التعليم العالى "إيراسموس"، والذى يهدف إلى التعاون على مستوى التبادل الطلابى الأكاديمي، وإتاحة منح فردية للطلاب والباحثين والموظفين للسفر إلى أوروبا، وكذلك برنامج الاتحاد الأوروبى للتعليم العالى "إيراسموس+" لتشجيع الابتكار العلمي، وبرنامج مبادرة الشراكة من أجل البحوث والابتكار فى منطقة المتوسط "بريما"، وبرنامج "هورايزون"، معربًا عن تطلعه إلى مزيد من التعاون وتعميق الشراكة مع مصر فى كافة المجالات خاصة مجال الطاقة النظيفة، والتطور التكنولوجي، والاقتصاد الرقمي.

حضر اللقاء من الجانب المصرى، الدكتور محمد الشناوى القائم بعمل رئيس جامعة الجلالة، السفيرعمر أبوعيش رئيس المكتب الوطنى لتنفيذ اتفاقية الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبى، الدكتورة سلمى يسرى مستشار الوزير للتعاون الدولى.

ومن المفوضية الأوروبية، نينكى بوسيمان رئيس وحدة الإدارة العامة للبحوث والابتكار والنهج العالمى والتعاون الدولى لإفريقيا وآسيا والشرق الأوسط والعلاقات الخارجية بالمفوضية الأوروبية، د.هبه جابر المسئول الإقليمى للبحوث الابتكار بوفد الاتحاد الأوروبى لدى مصر، أليساندرو كالابرو المسئول السياسى للتعاون فى مجال العلوم والتكنولوجيا والابتكار بالشرق الأوسط وجنوب البحر الأبيض المتوسط بالمفوضية الأوروبية.