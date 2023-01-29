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التعليم العالى: إدراج 14 جامعة مصرية ضمن تصنيف QS العالمى

الأحد، 29 يناير 2023 12:17 م
التعليم العالى: إدراج 14 جامعة مصرية ضمن تصنيف QS العالمى الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى
كتب ـ محمد صبحى

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أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ظهور نتائج تقرير تصنيف QS العالمي، حيث تم إدراج 14 جامعة مصرية في تصنيف  الجامعات Quacquarelli Symonds, QS البريطاني لعام 2023، ويشمل هذا التصنيف ترتيب أفضل 1500 جامعة على مستوى العالم، ولا تزال مصر الأعلى تمثيلًا بين الدول الإفريقية في تصنيف QS العالمي للجامعات لعام 2023، حيث حافظت مصر على مكانتها الرائدة إفريقيا بأعلى تمثيل في إفريقيا بـ 14 جامعة من بين 32 جامعة إفريقية جرى تصنيفها خلال عام 2023. 
 
ويأتى ذلك فى إطار اهتمام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بتنفيذ تكليفات القيادة السياسية، بالارتقاء بترتيب الجامعات المصرية والمؤسسات البحثية فى التصنيفات الدولية.
 
وشهد التصنيف حصول الجامعة الأمريكية في القاهرة، على المركز (416) عالميًا، وجاءت جامعة القاهرة بالمرتبة (551 - 560)، ثم جاءت جامعة عين شمس في المرتبة (801 – 1000)، تلاها 3 جامعات في الترتيب (1001 - 1200) وهي جامعات (الإسكندرية - أسيوط - المستقبل)، ثم جاءت 8 جامعات مصرية بالمرتبة (1201- 1400) وشملت جامعات ( الأزهر، البريطانية، الألمانية، حلوان، المنصورة، قناة السويس، طنطا، الزقازيق). 
 
وقال الدكتور عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة، أن تصنيف (QS) العالمي يعتمد على العديد من المعايير منها، (السمعة الأكاديمية، نسبة الأساتذة إلى الطلبة، البحث الأكاديمي، نسبة الأساتذة الدوليين، نسبة الطلبة الأجانب).
 
وأضاف المتحدث الرسمي، أن تقدم الجامعات المصرية في التصنيفات الدولية المختلفة يرجع إلى عدة إجراءات تمت خلال الفترة الماضية، أهمها: الدعم الفني الذي تقدمه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للجامعات المصرية، وكذلك التدريب على النشر الدولي، بالإضافة إلى ما تقوم به الجامعات من تحفيز للباحثين بكافة الدرجات العلمية للنشر فى المجلات الدولية المرموقة، والتقديرات المُتميزة التي تحظى بها البحوث العلمية المنشورة دوليًا فى عمل لجان الترقيات العلمية، وإتاحة مصادر المعلومات للباحثين عبر شبكة الإنترنت والتعاون مع بنك المعرفة المصري.

التعليم العالى

التصنيفات الدولية

ايمن عاشور

جامعة القاهرة



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