اليوم السابع
Ads
الإثنين، 30 يناير 2023 05:35 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

هيئة البث الإسرائيلية تكشف تفاصيل مباحثات بلينكن مع نتنياهو فى تل أبيب

الإثنين، 30 يناير 2023 05:16 م
هيئة البث الإسرائيلية تكشف تفاصيل مباحثات بلينكن مع نتنياهو فى تل أبيب مباحثات بين رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الخارجية الأمريكى
كتب: أحمد جمعة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشفت هيئة البث الإسرائيلي، مساء يوم الإثنين، تفاصيل اجتماع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، مؤكدة أن المباحثات تطرقت إلى التحضير لزيارة نتنياهو لواشنطن قريبا، إضافة إلى الملفين الفلسطيني والايراني.

ونوهت هيئة البث الإسرائيلية إلى أن بلينكن، سيتوجه غدًا الى رام الله للقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن.

بدوره، ذكر وزير الخارجية الأمريكي لدى وصوله مطار بن جوريون بعد ظهر الاثنين أنه يجب على الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني اتباع خطوات لتخفيف التوتر. وفق قوله

وشجب بلينكن العملية التي وقعت في حي "نفيه يعكوف" بالقدس مساء الجمعة الماضي والتي قتل خلالها عدد من الإسرائيليين.

 

 

 

 


وزير خارجيه أمريكا

انتوني بلينكن

نتنياهو

رئيس الوزراء الإسرائيلي

عمليه القدس

اخبار القدس



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة