هيئة البث الإسرائيلية تكشف تفاصيل مباحثات بلينكن مع نتنياهو فى تل أبيب

كتب: أحمد جمعة

كشفت هيئة البث الإسرائيلي، مساء يوم الإثنين، تفاصيل اجتماع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، مؤكدة أن المباحثات تطرقت إلى التحضير لزيارة نتنياهو لواشنطن قريبا، إضافة إلى الملفين الفلسطيني والايراني.

ونوهت هيئة البث الإسرائيلية إلى أن بلينكن، سيتوجه غدًا الى رام الله للقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن.

بدوره، ذكر وزير الخارجية الأمريكي لدى وصوله مطار بن جوريون بعد ظهر الاثنين أنه يجب على الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني اتباع خطوات لتخفيف التوتر. وفق قوله

وشجب بلينكن العملية التي وقعت في حي "نفيه يعكوف" بالقدس مساء الجمعة الماضي والتي قتل خلالها عدد من الإسرائيليين.