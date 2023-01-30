هبوط قطاعات البورصة بجلسة الاثنين باستثناء الأغذية والخدمات التعليمية

كتب هانى الحوتى

تراجعت مؤشرات قطاعات البورصة المصرية ، خلال تعاملات جلسة اليوم الإثنين، على رأسها العقارات بنسبة 3.8%، أعقبه قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 3%، يليه قطاعي المقاولات والإنشاءات الهندسية، والخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 2.7%، وهبطت قطاعات الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات، والمنسوجات والسلع المعمرة، والخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 2.5%، 2.3%، 2.2%، على التوالي، وانخفض قطاعي البنوك والموارد الأساسية بنسبة 2.1%، 2%، على التوالي.

كما تراجع قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 1.6%، ثم قطاعي السياحة والترفيه، والرعاية الصحية والأدوية بنسبة 1.5%، ثم قطاع التجارة والموزعون بنسبة 1.1%، وأخيرًا قطاع مواد البناء بنسبة 0.4%، فيما ارتفع قطاعا الخدمات التعليمية، والأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 0.7%.

وكانت البورصة المصرية ، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وسط تداولات مرتفعة، وخسر رأس المال السوقي 24 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.088 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 643.2 مليون ورقة مالية بقيمة 2.9 مليار جنيه، عبر تنفيذ 90.3 ألف عملية لعدد 201 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 84.51% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 7.93%، والعرب على 7.56%، واستحوذت المؤسسات على 27.40% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 72.59%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 53.7 مليون جنيه، 2.3 مليون جنيه، 4.4 مليون جنيه، 58.5 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 85.8 مليون جنيه، 33.1 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.21% ليغلق عند مستوى 17026 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 2.46% ليغلق عند مستوى 2912 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.09% ليغلق عند مستوى 20329 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.24% ليغلق عند مستوى 7006 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.9% ليغلق عند مستوى 2971 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 2.86% ليغلق عند مستوى 4469 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 0.99% ليغلق عند مستوى 3485 نقطة، وقفز مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 1268 نقطة.