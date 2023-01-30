اليوم السابع
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مقتل 8 أشخاص وإصابة 3 آخرين فى إطلاق نار بحفل عيد ميلاد جنوب أفريقيا

الإثنين، 30 يناير 2023 08:24 ص
مقتل 8 أشخاص وإصابة 3 آخرين فى إطلاق نار بحفل عيد ميلاد جنوب أفريقيا شرطة جنوب أفريقيا ـ صورة أرشيفية
وكالات الأنباء

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قالت الشرطة فى جنوب إفريقيا اليوم الاثنين، إن 8 أشخاص قتلوا بالرصاص وأصيب 3 آخرون فى حادث إطلاق النار بحفل عيد ميلاد فى إقليم إيسترن كيب، حسبما نقل موقع "الشرق" الإخبارى.

وذكرت الشرطة فى بيان أن الحادث وقع بين الساعة 17:15 و17:30 بالتوقيت المحلي (15:15 و 15:30 بتوقيت جرينتش) في أحد المنازل عندما أطلق مسلحان النار على ضيوف تجمعوا في حفل عيد ميلاد.

وأوضحت الشرطة أنها لم تعتقل أحداً حتى الآن وأنها تحقق في ملابسات الحادث.

يذكر أنه فى ديسمبر الماضى، أعلن مسئولون في جنوب إفريقيا، أن ثمانية أشخاص على الأقل لقوا حتفهم، فيما أصيب 50 آخرون إثر انفجار شاحنة محملة بغاز بترولي مسال في بلدة "بوكسبورج" الواقعة شرقي مدينة "جوهانسبرج".

ونقلت قناة (إيه.بي.سي.) الأمريكية عن مسئولي خدمات الطوارئ قولهم إن الجزء العلوي من الشاحنة اصطدم بجسر منخفض؛ مما أدى إلى اشتعال النيران التي تسببت في الانفجار الذي أسفر عن تدمير العديد من المنازل والسيارات، مشيرة إلى أنه تم نقل المصابين إلى أحد المستشفيات من أجل تلقي العلاج.

من جانبه، قالت "تانيا كامبل" عمدة منطقة "إكورهوليني" التي يوجد بها بلدة "بوكسبورج" إنه سيتم فتح تحقيق من أجل الوقوف على أسباب وملابسات هذا الانفجار.


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